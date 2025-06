Opens in new window

La Asamblea de la OEA concluye con el respaldo a Haití y la elección de Payá a la CIDH

Saint John’s, 27 jun (EFE).- La 55 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó este viernes con un compromiso de los países miembros a respaldar la misión de seguridad desplegada en Haití, así como con la elección de la reconocida disidente cubana Rosa María Payá como nueva comisionada de derechos humanos.

La Asamblea General fue el debut del nuevo secretario general, el surinamés Albert Ramdin, quien sucedió en mayo al uruguayo Luis Almagro, y marcó la primera vez que se celebra en la pequeña nación de Antigua y Barbuda.

Respaldo a la misión en Haití

La situación de Haití, miembro de la organización que atraviesa una crisis de violencia y una catástrofe humanitaria sin precedentes, fue el tema principal de la discusión en el 'cónclave' panamericano, con varios países al exigir el paso de las palabras a las acciones.

Tras intensas negociaciones, al cierre se aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos que urge a los países de la OEA "a que presten apoyo según sus capacidades" a la misión multinacional de seguridad desplegada el año pasado en Haití con el liderazgo de Kenia, el aval de la ONU y el respaldo financiero de Estados Unidos.

Hace también un llamado a considerar el envío de asistencia humanitaria y a "crear las condiciones" para la celebración de "elecciones libres y justas" en el país, donde el año pasado se formó un Gobierno de transición cuya labor se ha visto empañada por disputas internas y acusaciones de corrupción.

La resolución insta además al nuevo secretario general a que presente un "plan de acción consolidado" del apoyo de la organización a Haití, algo que Ramdin ya ha anticipado que lo hará en julio.

La presión de Estados Unidos

La resolución fue aprobada un día después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, interviniera ante la Asamblea y pusiera en cuestión el futuro de la permanencia de su país en la organización, al considerar que esta ha sido hasta ahora incapaz de resolver las crisis de Haití y de Venezuela.

"Si la OEA no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, nos preguntamos seriamente ¿Por qué existe?", expresó el jueves el subsecretario, quien advirtió que Washington no quiere seguir cargando en solitario el coste de la misión de seguridad.

Estados Unidos es también el principal donante económico de la OEA y sus aportaciones representan aproximadamente la mitad del presupuesto del organismo, pero la Administración de Donald Trump no ha pagado todavía su cuota correspondiente a 2025.

En la rueda de prensa de clausura de este viernes, Ramdin, quien ha situado a Haití como su mayor prioridad y apuesta por abrir un "diálogo" con Venezuela, afirmó que tiene una "muy buena relación" con la Administración estadounidense.

"Los países pagan mucho dinero, especialmente Estados Unidos, para que la organización funcione. Pero la organización solo puede funcionar cuando da resultados en materia de democracia, derechos humanos y Estado de derecho", declaró el nuevo secretario general de la organización.

Disidente cubana en la CIDH

La Administración Trump logró la elección de su candidata a integrar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la disidente cubana Rosa María Payá, quien resultó electa en una votación en la Asamblea junto a la abogada bahameña Marion Bethel.

La elección de una tercera vacante en la Comisión quedó pospuesta, después de que ni el candidato de México ni el de Brasil lograran el respaldo de la mayoría de los votos.

Rosa María Payá, defensora de los derechos humanos y fundadora de la organización Cuba Decide, es hija del también disidente Oswaldo Payá, fallecido en 2012 en un accidente de tráfico del que la CIDH responsabilizó directamente al Estado cubano.

Con su elección, Estados Unidos busca redoblar la presión de la Comisión sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Vengo de la defensa de la libertad y los derechos humanos en la tiranía más larga que sufre nuestro continente, que es la dictadura cubana; y que los Estados miembros elijan a alguien como yo para proteger a las víctimas del hemisferio me llena de orgullo y esperanza", dijo Payá en declaraciones a EFE tras su elección.

La OEA aprobó además la resolución que presenta anualmente Argentina para instar al Reino Unido a negociar cuanto antes una solución a la disputa por las islas Malvinas, ante lo que la representante británica, miembro observador de la organización, respondió al asegurar que su país "no tiene ninguna duda" sobre la soberanía de las islas.

La próxima Asamblea General, el órgano de máxima decisión de la OEA, se celebrará en 2026 en Panamá. EFE

