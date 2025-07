Opens in new window

La junta militar birmana pide a Trump que le rebaje al menos a la mitad los aranceles

Bangkok, 11 jul (EFE).- El líder de la junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar), Min Aung Hlaing, ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que rebaje del 40 % a entre el 10 y el 20 % los aranceles previstos para el país asiático, que en principio entrarán en vigor el 1 de agosto.

Tras recibir el lunes una carta de Washington que anunciaba un recorte desde el 44 % hasta un 40 % de los gravámenes sobre los bienes importados por la primera economía mundial desde Birmania, Min Aung Hlaing respondió en otra misiva solicitando una rebaja mayor, según recogió este viernes el medio oficialista The Global New Light of Myanmar.

El general, de 68 años, ofreció a Trump "enviar una delegación negociadora si es necesario" a Washington, con vistas a obtener una nueva reducción de las tasas, hasta un rango de entre el 10 y el 20 %, a la vez que propuso aranceles de entre el 0 y el 10 % a las exportaciones de Estados Unidos a Birmania.

Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en mayo de 2025, las exportaciones de EE.UU. a la nación asiática estuvieron valoradas en 4,25 millones de dólares estadounidenses, mientras que las importaciones del país norteamericano desde Birmania alcanzaron los 57,9 millones de dólares.

La junta militar birmana detenta el poder desde el golpe de Estado de 2021, que sumió al país en una profunda crisis política, social y económica, y que lo ha aislado en la escena internacional, con apoyos solamente por parte de Rusia o China. EFE

