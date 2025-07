Opens in new window

Lula alerta a Trump que la imposición de aranceles le traerá "consecuencias" a EE. UU.

São Paulo, 10 jul (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que se reunirá con empresarios del país para "buscar nuevos mercados" y alertó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la imposición de aranceles le traerá "muchas consecuencias" a Estados Unidos.

"Vamos a crear una comisión negociadora que reúna a empresarios y Gobierno. Vamos a ver cuáles son las decisiones a tomar, quiénes se ven afectados, cómo se verán afectados y cómo podemos buscar nuevos mercados. Y yo mismo voy a buscar nuevos mercados para los productos brasileños", explicó en una entrevista al noticiero Jornal Nacional de la emisora TV Globo.

El líder progresista, que se encuentra en las antípodas ideológicas del mandatario estadounidense, afirmó que no es cuestión de "gravar siempre a los demás", sino que esas decisiones le traerán "muchas consecuencias" a la economía de Estados Unidos.

"Es importante que le quede claro al público que esto no es un impuesto a Brasil. Ha estado gravando a todos los países del mundo desde que asumió el cargo. Es su derecho, pero es el derecho de los países reaccionar", dijo Lula.

El mandatario de Brasil adelantó que iniciará negociaciones y, en el caso de que no prosperen, aplicará la misma medida contra las importaciones estadounidenses a partir del 1 de agosto, cuando entran en vigencia.

"Queremos negociar, y lo que queremos es que se respeten las decisiones brasileñas. Por lo tanto, si (Donald Trump) sigue jugando con los impuestos, estos serán interminables. Alcanzaremos millones y millones de millones en impuestos. Lo que Brasil no acepta es la injerencia en los asuntos internos", reiteró el brasileño.

Además, confesó que la forma en la que se enteró del arancel del 50 % a las importaciones brasileñas le pareció "una falta total de respeto".

"Podría haber llamado a Brasil para decir lo que iba a hacer. No nos envió una carta. No recibimos ninguna carta. La publicó en su página web en una total falta de respeto, que es su comportamiento con todo el mundo. Y no estoy obligado a aceptar este comportamiento irrespetuoso entre jefes de Estado", expresó.

Asimismo, dijo que le parece "inaceptable" que uno de los motivos por los que el republicano comenzará a gravar a los productos brasileños sea el juicio por golpismo que atraviesa el expresidente Jair Bolsonaro.

En el primer párrafo de la carta en la que anuncia las sanciones contra el Gobierno brasileño, Trump afirmó que el proceso judicial de Bolsonaro es "una caza de brujas" y exige que esa "persecución" acabe "inmediatamente".

"Es importante considerar algunas cosas que un ser humano y un Gobierno no pueden tolerar. Y es la interferencia de un país en la soberanía de otro. Y aún más grave: la interferencia de un presidente de un país en el Poder Judicial de mi país", respondió Lula, quien además aclaró que se está realizando un proceso judicial "con derecho a la presunción de inocencia". EFE

adm/eav