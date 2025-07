Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

'I Know What You Did Last Summer' resucita 27 años después para honrar la franquicia

Los Ángeles (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Veintisiete años después de aquel fatídico 4 de julio en el que un grupo de amigos atropellaron a un desconocido y lo arrojaron al mar para que nadie los descubra,'I Know What You Did Last Summer' ('Sé lo que hicieron el verano pasado') vuelve al cine con una nueva entrega que honra a la franquicia.

"Los seguidores realmente estarán encantados con esta película, porque es una nueva versión y hace honor a la franquicia", indicó a EFE el actor estadounidense Billy Campbell en el estreno anticipado de la película, que se celebró este lunes en Los Ángeles y que se podrá ver en la gran pantalla a partir del próximo viernes.

Dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, la nueva entrega repite la fórmula que la catapultó a la fama en 1997, cuando Julie James (Jennifer Love Hewitt), Helen Shivers (Sarah Michelle Gellar), Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.) y Barry Cox (Ryan Phillippe), unidos por un trágico accidente, se reencuentran tras recibir cartas de un acosador que amenaza con matarlos y revelar su secreto.

Casi 30 años después, el legendario "asesino del gancho" regresa para mandar sus famosas misivas a cinco jóvenes que encubrieron un accidente de coche en el que supuestamente mataron a un desconocido.

Al darse cuenta de que el acosador imita el 'modus operandi' que el asesino en serie de hace 27 años, el grupo busca la ayuda de los dos únicos supervivientes de la conocida como "Masacre de Southport" para sobrevivir.

El proyecto marca el regreso de Hewitt y Prinze Jr. en sus papeles de la primera cinta de 1997 y la secuela que estiró la franquicia un año después con 'I Still Know What You Did Last Summer' ('Todavía sé lo que hicieron el verano pasado').

Aun sin haber visto las primeras películas, basadas en la novela homónima de suspense de 1973 escrita por Lois Duncan, "puedo decir que esta da muchísimo miedo", aseguró Campbell, quien interpreta al misterioso Grant Spencer.

La nueva entrega sirve de puente para conectar una generación que busca reencontrarse con una de las películas de terror más famosas de Hollywood, frente a otra como la de la modelo y actriz Gabbriette Bechtel, que nació hace justo 27 años y que no es hasta ahora cuando ha podido conocer el impacto de una saga que ha sido parodiada en 'Scary Movie' y en 'The Simpsons'.

En su papel de Tyler, Betchel reconoció a EFE que se divirtió mucho en el rodaje, sobre todo cuando volvía a casa con una sonrisa en la cara y "cubierta de sangre".

"No puedo creer que lo hice, estoy muy orgullosa de mí misma", dijo la actriz estadounidense. "Dentro de 27 años querría estar para la próxima. Ya veremos (qué pasa), pero querría volver", sentenció. EFE

mvg/sbb

(foto)(video)