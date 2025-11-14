Ohtani y Judge, elegidos como Jugadores Más Valiosos de la temporada de las Grandes Ligas

Ohtani, en la Liga Nacional, y Judge, en la Liga Americana, fueron anunciados en la gala de Premios MLB 2025, celebrada en Las Vegas.

Redacción Deportes, 13 nov (EFE).-El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, y Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, fueron anunciados este jueves como los ganadores del premio Jugador Más Valioso de la temporada de Grandes Ligas 2025.

Ambos ganadores, que obtuvieron esos honores por segundo año consecutivo, fueron escogidos en la votación realizada por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (Bbwaa).

Ohtani, quien ganó de manera unánime, superó en la votación a Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, y al dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York.

Para Ohtani este es el cuarto premio que distingue al mejor jugador de la temporada que conquista, siendo superado en la historia de las Grandes Ligas por los siete que conquistó Barry Bonds.

El vigente campeón de la Serie Mundial mostró una vez más sus cualidades como bateador y como lanzador, siendo esta primera campaña en la que realiza ambas actividades con los Dodgers.

En ofensiva, Ohtani fue líder de la Liga Nacional en carreras anotadas (144) y segundo en cuadrangulares (55), además fue quinto en imparables (172) y sexto en carreras empujadas (102) en 158 partidos.

Como lanzador, Ohtani realizó 14 aperturas en las que acumuló una marca de 1-1 y porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.87, producto de haber permitido 15 carreras limpias en 47 entradas, en las que recetó 62 ponches.

Judge, quien ganó el premio por tercera vez en su carrera, venció en la votación a Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, al dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland.

El capitán de los Yanquis lideró todas las Grandes Ligas en promedio de bateo (.331), porcentaje de embasarse (.457), slugging (.688) y en bases por bolas intencionales (36), mientras que fue el mejor en la Americana en vueltas anotadas (137), bases alcanzadas (372), bases por bolas (124) y extrabases (85), según datos de la MLB.

Judge, quien conectó 53 jonrones en la pasada temporada, unió su nombre a los de Babe Ruth (1920, 1921, 1927, 1928), Mark McGwire (1996-1999) y el dominicano Sammy Sosa (1998-2001), como los únicos jugadores con cuatro campañas de 50 jonrones en Grandes Ligas.

“El Juez” también produjo 114 carreras remolcadas para ser la pieza central de la ofensiva de los Yanquis, a quienes ayudó a llegar nuevamente a la postemporada. EFE

