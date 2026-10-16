Tienen el mismo nombre, pero se diferencian por un dato clave: el nuevo BMW eléctrico sale 6,7% menos que el de combustión

Nuevo modelo de BMW de octava generación de su Serie 3. Foto: BMW

BMW lanzó dos nuevos modelos de la octava generación de su Serie 3 con opciones diversas: uno eléctrico y uno a combustible.

Pese a tener similares características, el modelo eléctrico tiena un particular e inesperado detalle: tiene un valor menor que el tradicional a combustion.

Cómo el BMW i3 50 xDrive logró superar en precio al motor de combustión

El BMW i3 50 xDrive cotiza en 61.500 dólares, mientras que la versión a combustión, el M350 xDrive, cuesta unos 65.900 dólares, unos 4.400 dólares mas caro.

Nuevo modelo de BMW de octava generación de su Serie 3. Foto: BMW

En tiempos donde los autos eléctricos buscan imponerse en el mercado contra la “vieja guardia”, la automotriz rompe la tradición y sale al mercado con una opción más económica e igual de imponente.

Diferencias clave entre la plataforma Neue Klasse y la base tradicional de nafta

Uno de los puntos que diferencia ambos modelos tiene que ver con la opción eléctrica se apoya en Neue Klasse.

Se trata del nombre que la firma alemana le dio a su nueva arquitectura de software y baterías, mientras que la de nafta utiliza una base actualizada de generaciones anteriores.

Nuevo modelo de BMW de octava generación de su Serie 3. Foto: BMW

Potencia y autonomía: qué ofrecen los motores eléctricos frente a los híbridos

El i3 50 xDrive posee 463 caballos de fuerza con dos motores eléctricos y tracción integral, y BMW estima una autonomía de entre 446 y 468 millas (718 a 753 kilómetros) con una carga completa.

La carga rápida en corriente continua permite sumar entre 191 y 208 millas de autonomía (307 a 335 kilómetros) en diez minutos, según la misma fuente. El tanque de nafta del M350 xDrive rinde alrededor de 450 millas (724 kilómetros), una cifra apenas menor a la del i3.

El M350 xDrive, por su parte, monta un motor de seis cilindros con tecnología híbrida de 48 voltios y desarrolla 437 caballos de fuerza, con una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 3,9 segundos.

BMW. Foto: Instagram @bmw

¿Un punto de inflexión? Por qué la industria automotriz mira de cerca este lanzamiento

Jochen Goller, miembro del directorio de BMW AG, remarcó la importancia del lanzamiento para la compañía y confirmó que la respuesta de los clientes ya había confirmado el potencial del vehículo.

BMW ya había vendido más de dos millones de autos eléctricos en todo el mundo antes de este lanzamiento.