Así es el auto más barato que ofrece Renault en octubre 2026: tiene motor 1.0, pantalla de 8 pulgadas y 4 airbags

Renault Kwid 2027 Foto: Renault

Renault presentó en Brasil un renovado modelo que aparece como la puerta de entrada a la marca para los que buscan una opción económica y con las típicas prestaciones de una automotriz reconocida.

Lanzado en 2017 y con un upgrade que llegará en los próximos días al mercado, la firma francesa confía en que el modelo sea un éxito de ventas.

Cuál es el auto más barato que ofrece Renault en octubre 2026: precio y equipamiento clave

Se trata del Kwid 2027, que tiene un precio de mercado de $28.580.000 en octubre de 2026 y se mantiene como el modelo más accesible de la marca.

La versión renovada ofrece motor 1.0, pantalla de 8 pulgadas y cuatro airbags.

Motorización 1.0: eficiencia y rendimiento para la ciudad

El Kwid cuenta con un motor 1.0 de tres cilindros, asociado a una caja manual de cinco velocidades.

Renault Kwid 2027 Foto: Renault

La firma lo imagina para recorridos urbanos, donde el bajo peso y las dimensiones compactas ayudan a mejorar la agilidad y el consumo.

La mecánica, además, busca mantener bajos los costos de uso y mantenimiento.

Tecnología a bordo: pantalla táctil de 8 pulgadas y conectividad

Para los fanáticos de la tecnología, el Kwid cuenta con una pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de instrumental digital.

Renault Kwid 2027 Foto: Renault

También suma dirección asistida eléctricamente, levantavidrios delanteros eléctricos, espejos con regulación eléctrica y cámara de retroceso.

Seguridad de serie: equipamiento con 4 airbags

Además, es una opción ideal para los que buscan viajar seguros. Cuenta con cuatro airbags, una cifra que marca un diferencial entre el segmento de los autos más accesibles.

A esto se suman frenos ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistencia de frenado y monitoreo de presión de neumáticos.

También cuenta con anclajes Isofix para sillas infantiles.

Renault Kwid renovado: principales cambios en el diseño exterior e interior

Por último, a la hora de diseño y comodidades del interior, se puede mencionar que ofrece una capacidad de baúl de 290 litros, que puede ampliarse hasta 1.100 litros al rebatir los asientos traseros.

Renault Kwid 2027 Foto: Renault

Otro dato importante es el despeje de 185 mm, algo útil para circular por calles en mal estado o superar lomos y cunetas.

Por sus proporciones compactas, el modelo también resulta fácil de estacionar y maniobrar en ciudad.