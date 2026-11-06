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El Niño en Argentina: dónde se esperan más de 40 grados y tormentas de 100 mm entre el 12 y el 18 de noviembre

El pronóstico anticipa fuertes contrastes climáticos durante noviembre, con calor extremo, riesgo de heladas y lluvias intensas. Qué provincias podrían verse afectadas y cómo estará el tiempo en Buenos Aires.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Clima
Fenómeno de El Niño Foto: Foto generada con IA Canal 26
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El fenómeno de El Niño vuelve a poner el foco sobre el clima en Argentina durante noviembre de 2026. Las próximas jornadas podrían presentar escenarios muy diferentes según la región: mientras algunas provincias enfrentarían temperaturas superiores a los 40 grados, otras experimentarían un marcado descenso térmico, con posibilidad de heladas y tormentas capaces de acumular más de 100 milímetros de lluvia.

La información surge de las perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, elaboradas por el especialista Eduardo Sierra. El informe describe una sucesión de cambios que incluiría períodos secos, irrupciones de aire frío y un posterior incremento de las temperaturas.

El tramo más significativo se concentraría entre el jueves 12 y el miércoles 18 de noviembre, cuando el calor ganaría intensidad en el norte del país y un nuevo sistema de tormentas podría provocar precipitaciones abundantes.

Calor extremo en Argentina: las regiones que podrían superar los 40 grados

La segunda semana del período analizado aparece como una de las más relevantes. Según la perspectiva agroclimática, entre el 12 y el 18 de noviembre se produciría un ascenso térmico que dejaría máximas superiores a los valores habituales en amplios sectores del territorio.

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Vista desde dentro de un auto de un día lluvioso. Abajo a la derecha, un cartel con la palabra "Lluvias".

El escenario de mayor calor abarcaría especialmente el este del Noroeste Argentino (NOA), el centro de Cuyo, buena parte de la Mesopotamia y el norte de Córdoba, donde los termómetros podrían superar los 35 grados.

Se puede observar en una vista como esta cuando las aguas cálidas que provienen del norte de la cuenca de Panamá bajan por las costas de Sudamérica, marcando el inicio de la estación cálida y húmeda de la región costera del Ecuador.
Fenómeno meteorológico "El Niño". Foto: EFE

Sin embargo, las condiciones más exigentes se concentrarían en determinados sectores del norte argentino, con registros superiores a los 40 °C.

La distribución no sería uniforme, ya que la circulación de los vientos y la influencia del océano Atlántico provocarían diferencias importantes entre provincias.

Tormentas de más de 100 milímetros: dónde se esperan las lluvias más fuertes

Después del incremento de las temperaturas, el panorama meteorológico presentaría otro cambio importante: el avance de un frente de tormentas que favorecería lluvias de distinta intensidad sobre buena parte del área agrícola.

Las proyecciones indican que numerosos sectores del NOA, la región chaqueña, el este de Cuyo, la Mesopotamia y la región pampeana podrían recibir acumulados de entre 10 y 50 milímetros.

No obstante, el dato más significativo corresponde al sur del Noroeste Argentino, donde algunos núcleos de tormenta podrían dejar precipitaciones superiores a los 100 milímetros.

Estas cantidades representan acumulados previstos para el período y no significan que llueva de manera continua durante toda la semana.

Riesgo de heladas en noviembre: qué provincias podrían registrar temperaturas cercanas a 0 grados

Aunque el calor aparece como uno de los principales protagonistas, las bajas temperaturas también tendrán un papel destacado.

Entre el 5 y el 11 de noviembre, el ingreso de vientos del sur favorecería un descenso térmico en distintas zonas productivas.

Las áreas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo figuran entre las más expuestas, con previsiones de temperaturas inferiores a cero grados y posibilidad de heladas generalizadas.

También se contempla el riesgo de heladas localizadas en las serranías bonaerenses y sectores del este de Buenos Aires, donde las mínimas podrían ubicarse entre 0 y 5 grados.

Clima en Buenos Aires: qué temperaturas se esperan y cuándo podría llover

La provincia de Buenos Aires tendría un comportamiento diferente al de las regiones donde se proyectan las temperaturas más elevadas.

Para la semana del 12 al 18 de noviembre, el informe estima que gran parte del territorio bonaerense podría registrar máximas de entre 25 y 30 grados, mientras que algunas zonas del sudeste permanecerían por debajo de los 25 grados.

Los bosques de Palermo celebran la primavera este 21 de septiembre.
Estudiantes, familias y turistas pasean por los bosques de Palermo. Foto: NA

En cuanto a las precipitaciones, Buenos Aires podría recibir lluvias durante el avance del próximo frente de tormentas, aunque los acumulados presentarían diferencias locales.

La perspectiva agroclimática no establece horarios específicos de lluvia para CABA ni para cada localidad del conurbano. Por eso, será necesario seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer las condiciones puntuales y las posibles alertas.

ClimaCampoNP2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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