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Pronóstico del tiempo en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias y baja la temperatura hoy viernes 6 de noviembre

La jornada comienza con abundante nubosidad y empeorará hacia la tarde. Se esperan ráfagas de hasta 50 km/h y un fin de semana más fresco.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA
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El clima en el AMBA cambia este viernes 6 de noviembre con el avance de un frente frío que provocará inestabilidad, ráfagas de viento y un descenso de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias podrían aparecer principalmente durante la tarde y la noche, mientras que el sábado se espera una máxima de apenas 19 grados.

A qué hora llueve hoy en Buenos Aires y qué dice el pronóstico del SMN

El viernes comienza con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 16 grados. Durante las primeras horas del día, la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 0% y el 10%, por lo que quienes salgan temprano hacia el trabajo o la escuela tendrán pocas posibilidades de encontrarse con lluvias.

El panorama cambiará hacia la tarde y la noche, cuando las probabilidades de chaparrones aumentarán hasta el 40%. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 25 grados, aunque el ingreso de aire más frío modificará las condiciones hacia el cierre del día.

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Vista desde dentro de un auto de un día lluvioso. Abajo a la derecha, un cartel con la palabra "Lluvias".

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Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, acompañadas por una rotación hacia el sector sur. Esta combinación de viento e inestabilidad podría afectar las actividades al aire libre y los desplazamientos durante la segunda mitad del viernes.

Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

Cuánto bajará la temperatura el sábado 7 de noviembre

El descenso térmico se hará sentir con mayor intensidad el sábado 7 de noviembre. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 19 grados, lo que representa una caída de 6 grados respecto del viernes.

Durante la madrugada persistirán los vientos del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y se espera una disminución de la nubosidad hacia la tarde.

A diferencia del viernes, el pronóstico oficial no anticipa precipitaciones significativas para el sábado. Sin embargo, las condiciones de viento y las temperaturas más bajas harán necesario contar con abrigo, especialmente durante las primeras horas del día.

Cómo estará el clima el domingo 8 de noviembre, cuando llegue el papa León XIV a la Argentina

El domingo 8 de noviembre se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en Buenos Aires. Según el SMN, el cielo estará despejado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 grados, sin precipitaciones previstas.

La mañana será el momento más frío del fin de semana, especialmente en las localidades del conurbano alejadas del centro porteño. Durante la tarde, el aumento de la temperatura y la presencia del sol favorecerán las actividades al aire libre.

La tendencia continuará el lunes 9 de noviembre, con condiciones estables, una mínima de 13 grados y una máxima prevista de 24 grados. Para el martes 10, el pronóstico anticipa temperaturas de entre 16 y 25 grados, acompañadas por nubosidad variable.

Ante la posibilidad de cambios en la intensidad de las precipitaciones y el viento, el SMN recomienda consultar sus pronósticos y alertas actualizados antes de realizar actividades al aire libre.

ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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