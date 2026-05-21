Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Turismo en San Juan.
Turismo en San Juan.

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 1 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:18 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° Noreste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Sureste 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sureste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Sureste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sureste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sur 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sur 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Norte 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Noroeste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.