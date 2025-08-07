Nuevo dolor de cabeza en Boca: se lesionó un titular y se pierde el clásico contra Racing

Miguel Ángel Russo podría perder también a Exequiel Zeballos, quien se perfilaba a volver al once inicial ante la “Academia” pero un golpe lo obligó a abandonar la práctica.

Entrenamiento de Boca Foto: X @BocaJrsOficial

Boca volvió a entrenar de cara al clásico con Racing del próximo sábado a las 16.30 en La Bombonera. Durante la práctica, Miguel Ángel Russo recibió dos malas noticias: Exequiel Zeballos no se entrenó a la par del grupo y Tomás Belmonte sufrió una lesión muscular.

Belmonte, quien fue titular en la derrota frente a Huracán en Parque Patricios, sintió una molestia en el ensayo de este jueves y se sometió a estudios.

Según el parte médico del club, “Toto” sufrió una lesión muscular grado III en el isquiotibial derecho y no jugará ante la “Academia”. De todas formas y teniendo en cuenta los indicios que brindaron las prácticas a cargo de Russo, Williams Alarcón se perfilaba para ser titular en su lugar.

Parte médico de Tomás Belmonte Foto: Boca Juniors

Por su parte, el “Changuito” recibió un golpe en la rodilla y, si bien sólo se trata de una leve molestia, el cuerpo técnico decidió que realice trabajos diferenciados.

El extremo de 23 años ganó terreno en la consideración del entrenador, siendo parte del equipo titular en el último ensayo formal de fútbol.

Edinson Cavani sería suplente ante Racing

Edinson Cavani es otro de los nombres que causó revuelo en la semana del “Xeneize” pero no por una lesión. El delantero uruguayo perdió crédito con Russo y no formaría parte del once ante Racing.

En medio de las críticas por su bajo promedio goleador este 2025, durante la práctica de fútbol de esta semana el cuerpo técnico determinó que el “Matador” sea suplente.

Edinson Cavani en el entrenamiento de Boca Foto: Instagram @cavaniofficial21

El único 9 de Boca ante la “Academia” sería Miguel Merentiel, quien estaría acompañado de dos extremos: Malcom Braida y -si se recupera- el “Changuito” Zeballos.

La posible formación de Boca ante Racing

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.