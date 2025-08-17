“Respeten la camiseta y a su gente”: los fuertes pasacalles dedicados a los jugadores de Boca

El Xeneize atraviesa la peor racha de su historia sin ganar y los bosteros no están contentos con este presente.

Boca Juniors. Foto: NA

Durante la noche del sábado, aparecieron pasacalles frente al hotel donde concentra el plantel de Boca Juniors en Mendoza, con mensajes que reclamaban respeto por la camiseta. Estas manifestaciones tensaron aún más el clima en la previa del partido contra Independiente Rivadavia.

“La camiseta de Boca se tiene que transpirar. Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”, rezaba uno de los pasacalles. Vale aclarar que ninguno de los carteles llevaba firma.

Colgaron pasacalles en Mendoza con mensajes para los futbolistas de Boca. Foto: X @Debih_22

Esto tiene que ver con que la última victoria del Xeneize fue el 19 de abril ante Estudiantes por el Torneo Apertura 2025. Después de eso no volvió a ganar, lo que determinó la salida de Fernando Gago y la llegada de Russo, previo interinato de Mariano Herrón.

Conscientes de esta situación, los jugadores saben que el partido por la quinta fecha del Torneo Clausura será clave: con apenas tres puntos y penúltimo en la zona A, el cuadro de La Ribera aún tiene chances de ingresar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual. La presión de los hinchas, plasmada en los pasacalles, subraya que el duelo puede marcar un antes y un después en la temporada.

La inédita decisión de Russo con los concentrados para el partido ante Independiente Rivadavia

Sin dudas, el partido ante Independiente Rivadavia significa un nuevo encuentro clave para dejar atrás el mal momento futbolístico que atraviesa Boca. De esta manera, el entrenador está al tanto de la importancia del cotejo y es por eso que tomó una inédita decisión respecto a la lista de citados.

Este sábado, Russo compartió la nómina de futbolistas para el duelo de esta noche y sorprendió. El DT decidió convocar a 30 futbolistas, incluyendo a los que están lesionados. Esta determinación deja entrever la importancia que le da el cuerpo técnico al partido en un contexto muy complicado.