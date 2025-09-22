Tras pasar el día internado, Miguel Ángel Russo volverá a su casa: ¿dirige los entrenamientos de la semana en Boca?

El directo técnico del Xeneize abandona temporalmente la clínica Fleni para retornar a su hogar tras una larga jornada.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: NA.

Tras el empate de Boca Juniors ante Central Córdoba en la Bombonera por el Torneo Clausura, Miguel Ángel Russo volvió a ser internado por un cuadro de deshidratación. La buena noticia es que, tras permanecer todo el día en la clínica Fleni, el entrenador se irá a su casa.

Según contó Martín Arévalo, durante la jornada del martes se evaluará cómo está Russo y si arranca la semana con los entrenamientos de Boca.

Miguel Ángel Russo en Boca. Foto: NA

Esto es un alivio para todo el mundo del fútbol dado que el director técnico del Xeneize, de 69 años, atraviesa desde 2017 un cáncer de vejiga y hace dos semanas permaneció bajo observación en el mismo establecimiento durante cinco días para recuperarse de una infección urinaria.

Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el 2-2 entre su equipo y el conjunto de Santiago del Estero y también participó de la conferencia de prensa en la que dialogó con los medios presentes en Brandsen 805.

Russo permaneció todo el partido sentado y se vio cansado, a pesar de que durante la semana condujo los entrenamientos de Boca con normalidad y el fin de semana anterior estuvo al frente del equipo en el empate 1-1 como visitante en la cancha de Rosario Central, club con el que logró la Copa de la Liga Profesional 2023.

La larga y exitosa trayectoria de Russo

El actual es el tercer período de ‘Miguelo’ en Boca: en su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio brasileño y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante el Santos brasileño.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.