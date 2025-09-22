Tras pasar el día internado, Miguel Ángel Russo volverá a su casa: ¿dirige los entrenamientos de la semana en Boca?
Tras el empate de Boca Juniors ante Central Córdoba en la Bombonera por el Torneo Clausura, Miguel Ángel Russo volvió a ser internado por un cuadro de deshidratación. La buena noticia es que, tras permanecer todo el día en la clínica Fleni, el entrenador se irá a su casa.
Según contó Martín Arévalo, durante la jornada del martes se evaluará cómo está Russo y si arranca la semana con los entrenamientos de Boca.
Esto es un alivio para todo el mundo del fútbol dado que el director técnico del Xeneize, de 69 años, atraviesa desde 2017 un cáncer de vejiga y hace dos semanas permaneció bajo observación en el mismo establecimiento durante cinco días para recuperarse de una infección urinaria.
Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el 2-2 entre su equipo y el conjunto de Santiago del Estero y también participó de la conferencia de prensa en la que dialogó con los medios presentes en Brandsen 805.
Russo permaneció todo el partido sentado y se vio cansado, a pesar de que durante la semana condujo los entrenamientos de Boca con normalidad y el fin de semana anterior estuvo al frente del equipo en el empate 1-1 como visitante en la cancha de Rosario Central, club con el que logró la Copa de la Liga Profesional 2023.
La larga y exitosa trayectoria de Russo
El actual es el tercer período de ‘Miguelo’ en Boca: en su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio brasileño y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante el Santos brasileño.
De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.