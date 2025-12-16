Franco Mastantuono, elegido entre los 10 mejores futbolistas Sub 20 del mundo

El futbolista del Real Madrid quedó 8° en el ránking internacional que organiza la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. ¿Qué futbolistas quedaron en el podio?

Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: REUTERS

Franco Mastantuono fue elegido entre los diez mejores jugadores Sub 20 del mundo en el 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

El organismo, reconocido por sus estadísticas y clasificaciones históricas, destaca el rendimiento, la regularidad y el impacto de los futbolistas en competencias locales e internacionales.

Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: REUTERS

En esta oportunidad, el zurdo del Real Madrid aparece 8° dentro del Top 10, en una nómina dominada por jóvenes figuras que brillan en las principales ligas del planeta.

El listado es encabezado por Lamine Yamal, una de las grandes irrupciones del fútbol europeo, seguido por Désiré Doué, quien brilló en el PSG campeón de Europa, y Estevão, el joven brasileño que arribó al Chelsea y parece contar con muchos años en la Premier League.

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - November 29, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal celebrates scoring their first goal REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY Foto: REUTERS

También integran el ranking Arda Güler, Pau Cubarsí, Kenan Yildiz y Warren Zaïre-Emery, todos con actualidad en equipos de primer nivel.

El top 10 de mejores jugadores Sub 20 del mundo