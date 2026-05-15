Entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza. Foto: @Argentina

Con la temporada europea entrando en su recta final, la Selección Argentina comienza a resolver un problema clave: cuándo podrá entrenar con la mayor cantidad de futbolistas disponibles antes del Mundial 2026. Este fin de semana, Lionel Scaloni tendrá un primer “beneficio” logístico: once nombres de la prelista quedarán liberados al cerrarse los torneos en Francia, Alemania y Portugal, lo que abre una ventana ideal para avanzar con el recorte de 55 a 26 convocados.

La idea del cuerpo técnico es simple: cuanto antes estén sueltos de competencia los jugadores, antes se pueden ajustar cargas físicas, ensayar movimientos y definir roles. Y eso, en un Mundial que arranca el 11 de junio, vale oro.

Por qué este fin de semana es tan importante para la “Scaloneta”

El calendario aprieta: Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, y eso obliga a llegar con el plantel prácticamente consolidado y con rodaje colectivo. Además, la lista definitiva de 26 tiene fechas límite y el margen real para trabajar con el grupo completo es corto: por eso, cada liberación temprana cuenta.

Los 11 que quedan disponibles: club por club

El primer paquete de liberados surge por el cierre de ligas top en Europa, con presencia fuerte en Francia y Alemania, y un bloque relevante en Portugal.

Francia (Ligue 1): foco en laterales y defensores

Gerónimo Rulli , Leonardo Balerdi y Facundo Medina (Olympique de Marsella) completan su calendario frente a Rennes .

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) cierra la temporada contra Lens .

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo) termina su campaña ante Mónaco.

Nicolás Tagliafico en la Selección Argentina. REUTERS/Agustín Marcarian.

Alemania (Bundesliga): un duelo “albiceleste” en la última fecha

En el cierre alemán habrá cruce con condimento argentino: Bayer Leverkusen (con Exequiel Palacios y Ezequiel “Equi” Fernández) enfrenta a Hamburgo (donde juega Nicolás Capaldo).

Portugal: campeones, veteranos y jóvenes en evaluación

Alan Varela (Porto) concluye su temporada celebrando el título ante Santa Clara .

Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni (Benfica) cierran el torneo contra Estoril, con el objetivo de asegurar posición final en la tabla.

Quiénes parecen tener el pasaje casi sellado y quiénes se juegan el lugar

Dentro de este grupo de once, hay varios nombres que hoy aparecen con ventaja para meterse en la lista definitiva por recorrido, rol y contexto competitivo: Rulli, Balerdi, Otamendi, Tagliafico, Barco y Palacios son los que, según el escenario actual, asoman con mayor respaldo. Distinto es el caso de quienes están más ligados a la idea de “recambio” o proyección: Equi Fernández, Capaldo, Varela y Prestianni necesitarán señales fuertes en entrenamientos y amistosos (o una baja de último momento) para colarse entre los 26. Y Facundo Medina aparece en un punto intermedio: empuja desde atrás para ganarse un cupo en una zona donde Scaloni suele priorizar polifuncionalidad y velocidad para defender espacios.

El plan inmediato: Ezeiza, Kansas y dos amistosos antes del debut

Con este primer grupo sin compromisos oficiales, el esquema previsto es que, tras unos días de descanso, puedan trabajar en Ezeiza durante la última semana de mayo, mientras el resto se irá sumando de manera escalonada. Luego, la delegación tiene programado instalarse en Kansas como base de operaciones desde comienzos de junio, pensando en llegar con adaptación y logística resuelta.

Selección Argentina Foto: REUTERS

La previa inmediata tendrá dos ensayos confirmados en Estados Unidos:

6 de junio vs Honduras , en Kyle Field (Texas) .

9 de junio vs Islandia, en Jordan-Hare Stadium (Alabama).

Ambos amistosos están pensados como el último filtro competitivo antes del estreno mundialista.

El recorte de 55 a 26: lo que realmente define un Mundial

La prelista amplia le permitió a Scaloni cubrir imponderables (lesiones, bajas físicas, cierres de temporada) y sumar alternativas en puestos sensibles. Pero el Mundial se gana con decisiones finas: roles claros, suplentes que cambian partidos, especialistas para cerrar resultados y futbolistas capaces de adaptarse a distintos planes.

Por eso, estos once “liberados” no solo ganan descanso: ganan tiempo de selección, que suele ser el factor más escaso en la cuenta regresiva.

Qué pasa con los que todavía tienen competencia

Mientras Europa baja el telón, otros preseleccionados seguirán atados a sus calendarios locales e internacionales, especialmente por copas continentales, lo que puede demorar su integración al trabajo con el grupo. En ese escenario, Scaloni y su staff suelen moverse con pinzas: priorizar salud, ritmo y disponibilidad real para entrenar en bloque.