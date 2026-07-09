Con un intermediario de lujo, Miroslav Klose reveló que habló con Messi luego de que le quebrara su récord de goles mundialistas

Miroslav Klose y Lionel Messi. Foto: X

Miroslav Klose, varias veces verdugo de la Argentina, reveló que tuvo una emotiva llamada telefónica con Lionel Messi, la cual fue organizada por Lionel Scaloni, luego de que el capitán argentino quebrara su marca histórica de goles en Mundiales en la Copa del Mundo 2026.

El ex goleador alemán, actual entrenador del Nuremberg, contó que conserva una buena relación con el técnio de la Selección argentina Scaloni desde sus tiempos como compañeros en Lazio.

Lionel Scaloni y Miroslav Klose en la Lazio. Foto: x

“Lionel Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma. Siempre estamos en contacto”, expresó el delantero alemán.

En ese sentido, agregó: “Él organizó una llamada entre Messi y yo. Fue muy emocionante”, en referencia al gesto del entrenador campeón del mundo.

Miroslav Klose, máximo goleador de los Mundiales. Foto: NA/AFP

“Por supuesto, nos hemos cruzado de vez en cuando en el campo, siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esa llamada telefónica fue la primera vez que hablamos tan extensamente fuera de esos encuentros”, señaló.

Además, el alemán reveló que Messi tuvo un gesto especial durante la conversación: “Me dijo que me enviaría una camiseta autografiada”.

Lionel Messi y su gol ante Egipto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La llamada sumó otro capítulo a la relación de respeto entre dos leyendas mundialistas, con Scaloni como puente entre Klose y Messi, en medio de una Copa del Mundo en la que el capitán argentino continúa escribiendo historia.

Todos los records de Messi en el Mundial 2026

A sus 39 años, Lionel Messi continúa ampliando y batiendo récords con la camiseta de la Selección argentina y el Mundial 2026 no iba a ser la excepción.

Máximo goleador de la historia de los Mundiales

Messi superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Tras sus goles en Estados Unidos, México y Canadá, alcanzó los 21 tantos mundialistas, una cifra nunca antes lograda por ningún futbolista.

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Máximo asistidor desde 1966

Gracias a su asistencia ante Egipto, Messi llegó a 9 asistencias mundialistas, superando a Diego Maradona (8) y convirtiéndose en el máximo asistente registrado desde 1966.

Primer jugador con asistencia en seis Mundiales distintos

La asistencia frente ante los Faraones también le permitió convertirse en el único futbolista que logró dar al menos una asistencia en seis Copas del Mundo diferentes.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Récord de nueve partidos consecutivos marcando

Con su gol en octavos de final, Messi alcanzó una impresionante racha de nueve encuentros consecutivos convirtiendo en Mundiales, una marca inédita en la historia del torneo.

Primer jugador que marca en seis eliminatorias consecutivas

Además, Messi se transformó en el primer futbolista que anota en seis partidos consecutivos de fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Mundial 2026; Argentina-Egipto; Lionel Messi Foto: Reuters (Carlos Barria)

Igualó el récord argentino de goles en una sola Copa

Con 8 tantos en 2026, igualó la marca de Guillermo Stábile, quien había anotado ocho goles para Argentina en el Mundial de 1930.