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Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.
Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial. Foto: REUTERS

Las mejores fotos de Argentina vs Suiza: del cabezazo de Alexis Mac Allister al golazo de Julián Álvarez

Los de Lionel Scaloni se llevaron el partido en Kansas y jugarán la semifinal ante Inglaterra. Mirá las imágenes más impresionantes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lisandro Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Emiliano Dubi Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Emiliano Dubi Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Emiliano Dubi Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Salvada monumental de Lisandro Martínez en Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Alexis Mac Allister; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi festeja el gol de Alexis Mac Allister; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Emiliano y Lisandro Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Julián Álvarez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Leandro Paredes, Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Scaloni; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Scaloni; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Banderas de Argentina y Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Las banderas de Argentina y Suiza en el partido por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en el partido ante Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en el partido ante Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi se prepara para Argentina-Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina-Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi se prepara para Argentina-Suiza.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Dibu Martínez en Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Los hinchas argentinos en Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Messi y Maradona; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Llegada de la Selección Argentina al Kansas City Stadium para el partido con Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Llegada de la Selección Argentina al Kansas City Stadium para el partido con Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hincha argentino en el Kansas City Stadium para el partido con Suiza.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos viven la previa del partido ante Suiza en el Kansas City Stadium.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos viven la previa del partido ante Suiza en el Kansas City Stadium.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026
Selección ArgentinaMundial 2026Selección Suiza
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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