Las mejores fotos de Argentina vs Suiza: del cabezazo de Alexis Mac Allister al golazo de Julián Álvarez

Mundial 2026
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza.
Fotografía: REUTERS
Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Lisandro Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina.
Fotografía: REUTERS
Emiliano Dubi Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Emiliano Dubi Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Emiliano Dubi Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Salvada monumental de Lisandro Martínez en Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Alexis Mac Allister; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi festeja el gol de Alexis Mac Allister; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Emiliano y Lisandro Martínez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Julián Álvarez; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Leandro Paredes, Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Scaloni; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Scaloni; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Banderas de Argentina y Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Las banderas de Argentina y Suiza en el partido por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en el partido ante Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en el partido ante Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi se prepara para Argentina-Suiza.
Fotografía: REUTERS
Trionda, la pelota del Mundial 2026.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina-Suiza, por los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi se prepara para Argentina-Suiza.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: REUTERS
Dibu Martínez en Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Los hinchas argentinos en Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Messi y Maradona; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Fotografía: REUTERS
Llegada de la Selección Argentina al Kansas City Stadium para el partido con Suiza.
Fotografía: REUTERS
Llegada de la Selección Argentina al Kansas City Stadium para el partido con Suiza.
Fotografía: REUTERS
Hincha argentino en el Kansas City Stadium para el partido con Suiza.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos viven la previa del partido ante Suiza en el Kansas City Stadium.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos viven la previa del partido ante Suiza en el Kansas City Stadium.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos palpitan la previa de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial.
Fotografía: REUTERS