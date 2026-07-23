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De qué murió Bruno Bentancor, el futbolista uruguayo de 22 años que se probó en Riestra y protagonizó una polémica

El joven delantero se había formado en Peñarol y actualmente militaba en Deportivo Italiano. Las causas de su muerte.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El futbolista uruguayo tenía 22 años y jugaba en el ascenso de su país.
El futbolista uruguayo tenía 22 años y jugaba en el ascenso de su país. Foto: X @OficialCAP
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El mundo del deporte está de luto. El futbolista uruguayo Bruno Bentancor murió este jueves a los 22 años, según confirmó Deportivo Italiano, equipo en el que se desempeñaba actualmente.

La noticia provocó una fuerte conmoción en el deporte uruguayo debido a la corta edad del delantero, quien se había formado en Peñarol y había desarrollado parte de su carrera profesional tanto en su país como en Chile.

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De qué murió Bruno Betancor

Según informó Deportivo Italiano mediante sus redes sociales, Bruno Betancor falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

En tanto, no se informó oficialmente una patología previa ni una causa subyacente que permita explicar qué desencadenó el episodio, por lo que no corresponde vincular su fallecimiento con otras circunstancias sin información médica que lo respalde.

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Quién era Rodrigo Bentancor

Conocido como el “Bola”, Betancor había nacido el 18 de diciembre de 2003 y realizó las divisiones juveniles en Peñarol, institución con la que llegó al primer equipo antes de comenzar un recorrido por diferentes clubes en busca de continuidad.

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Durante su carrera también defendió las camisetas de Everton de Viña del Mar, Rentistas y Cerro, antes de incorporarse a Deportivo Italiano, equipo del fútbol amateur uruguayo.

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Murió Bruno Bentancor, delantero uruguayo de 22 años.
Así despidió Peñarol al futbolista uruguayo. Foto: X @OficialCAP

La polémica de Bruno Bentancor en Riestra

En las últimas semanas, su nombre también había tenido repercusión en Argentina porque viajó a Buenos Aires para realizar una prueba en Deportivo Riestra, aunque finalmente no quedó incorporado al plantel.

Su estadía en el conjunto de Bajo Flores había quedado envuelta en una polémica después de que fuera acusado de llevarse indumentaria y pertenencias del vestuario. El episodio tomó trascendencia pública apenas unos días antes de conocerse su fallecimiento.

Deportivo Italiano comunicó el fallecimiento durante las primeras horas de este jueves y la noticia rápidamente comenzó a replicarse entre clubes, ex compañeros y diferentes protagonistas del fútbol uruguayo.

La muerte de Bentancor golpeó especialmente a Peñarol, donde realizó buena parte de su formación como futbolista, y generó numerosos mensajes de despedida en las redes sociales.

El emotivo mensaje de Deportivo Italiano tras la muerte de Bruno Bentancor

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio”, señaló Deportivo Italiano en sus redes sociales.

“Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano”, expresó la institución en un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales.

MuerteFutbolista
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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