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Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina con una emotiva carta: “El amor por estos colores dura toda la vida”

“Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, señaló el defensor en sus redes sociales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Nicolás Otamendi durante el Mundial 2026.
Nicolás Otamendi durante el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Nicolás Otamendi le puso punto final a su etapa en la Selección Argentina. A pocos días de la final del Mundial 2026, el defensor anunció su retiro la “Albiceleste” con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, la cual acompañó con un video que repasa algunos de los momentos más destacados de su trayectoria en el combinado nacional.

“Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, señaló el flamante refuerzo de River.

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Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección Argentina. Instagram @ nicolasotamendi30

Además, Otamendi señaló que “el destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo” y afirmó: “No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo”.

El defensor central tuvo palabras especiales para el hincha argentino: “Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”, escribió.

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Antes de cerrar la carta, Otamendi le habló a los futbolistas que siguen en la Selección Argentina. “Les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, afirmó.

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Y sumó: “Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes”.

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“Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo”, cierra la emotiva carta de Otamendi.

Nicolás Otamendi en la Seleccicón Argentina.
Nicolás Otamendi durante el Mundial 2026. Foto: REUTERS

La carta de despedida de Nicolás Otamendi

Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

Hasta siempre, Selección.

Selección ArgentinaNicolás Otamendi
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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