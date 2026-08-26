Ordenaron liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos: la millonaria suma que deberá pagar como fianza

Matías Pourrain, futbolista detenido por el ICE en Estados Unidos. Foto: @matipurrain

La Justicia de Estados Unidos ordenó liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE.

Tras pasar 20 días en prisión, se fijó una fianza de 20 mil dólares para recuperar la libertad y cumplir el proceso migratorio fuera de la cárcel.

La noticia fue confirmada por Regina de Moraes, la abogada del futbolista, quien explicó que la fianza será abonada este jueves.

Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE. Foto: X/@Porquettargasce

“Está súper bien”, aseguró la letrada al referirse a la situación del argentino, quien atravesó casi tres semanas detenido durante un operativo del ICE.

Ahora, el proceso migratorio continuará en la Corte de Migraciones y podría extenderse durante varios años.

Pourrain seguirá en Estados Unidos y no será deportado a la Argentina, al menos mientras continúa el proceso judicial. Además, el futbolista podrá continuar jugando al fútbol.

El jugador fue detenido en el aeropuerto de Miami previo a disputar un partido en Los Ángeles con su equipo. Foto: Cuenta de Instagram de Matías Pourrain

La detención del argentino

El futbolista se encontraba realizando un viaje hacia Los Ángeles junto a sus compañeros de equipo, del Club de Lyon FC de la tercera categoría, cuando fue apartado del grupo por tres agentes vestidos de civil.

En lo que afirmaban que sería un control rutinario, y que no superaría los 10 minutos, los agentes encontraron que el jugador no tiene los tramites migratorios completos: radicado en Estados Unidos desde 2019, el futbolista llegó al país con una VISA de turista y, aunque solicitó la residencia, nunca tuvo respuesta oficial.

Así, los agentes del cuerpo federal resolvieron su detención como medida cautelar.