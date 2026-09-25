¿Quién puede ser el goleador del Torneo Clausura 2026?: la lista, con varias sorpresas y sin los clásicos de siempre

Quiénes son los posibles goleadores del Torneo Clausura Foto: Afa.com.ar

Con el torneo Clausura 2026 entrando en la zona de definición de la fase regular, son muchas las cosas que empiezan a definirse: los campeones, la clasificación a copas internacionales, los descensos y también los goleadores del torneo. Ahora que cada vez quedan menos fechas en juego, cada gol vale el doble y los ojos de todos se centran en las principales figuras de los equipos.

Ahora bien, en este campeonato en particular, muchos de los nombres que aparecen en la pelea cabeza a cabeza por llevarse el premio al máximo artillero han sorprendido a propios y extraños, mientras que los delanteros de los equipos denominados “grandes” no figuran. ¿Es un síntoma del fútbol actual? Lo cierto es que la definición por ser el goleador del fútbol argentino promete ser apasionante.

En el siguiente artículo, y con el cierre de una nueva fecha, repasamos los nombres de los candidatos a ser los goleadores del Clausura 2026 y se abre un gran interrogante: ¿serán capaces sus equipos de retenerlos de cara al próximo campeonato? ¿Qué club importante de Argentina podría reforzarse con alguno de ellos?

1 – Agustín Módica: la revelación del campeonato

Sin lugar a dudas, el delantero de Gimnasia de Mendoza es la gran sorpresa de este Clausura 2026. Con ocho goles convertidos, y a pesar de haber sufrido una lesión en los últimos partidos, cuenta con una eficacia cercana al tanto por encuentro. Esto cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que el equipo mendocino no comenzó el torneo como uno de los grandes candidatos.

Sin embargo, el “Lobo” de Mendoza logró imponerse y es uno de los animadores de la zona A, con Módica como estandarte en la delantera. Al día de hoy, el delantero surgido en Rosario Central es el favorito de las casas de apuestas de fútbol online de Argentina. ¿Será capaz de mantener el ritmo goleador ahora que la atención se centró sobre su rendimiento?

2 – Alex Arce: experiencia y eficacia

Nos quedamos en Mendoza para hablar de otro de los serios candidatos a llevarse el premio al goleador del Clausura. Con siete tantos, Arce lleva protagonizando no solo un buen torneo, sino que es una extensión de una temporada especialmente destacada para el futbolista paraguayo. En ese sentido, es uno de los líderes del equipo que lidera la tabla anual hasta el momento.

Para muchos especialistas, la mezcla de experiencia, eficacia y liderazgo de Arce lo llevan a enfrentar mejor la presión y mantener el ritmo goleador. Ahora bien, Independiente Rivadavia deberá sostener en este tramo final el buen andar que demostró durante todo el año, continuando la senda ganadora tras llevarse la Copa Argentina en 2025. ¿Será Arce su carta goleadora?

Quiénes son los posibles goleadores del Torneo Clausura Foto: Afa.com.ar

3 – Cristian Tarragona: un jugador con trayectoria

Tras haber jugado en distintos equipos del fútbol argentino como San Lorenzo, Vélez y Gimnasia, Tarragona sigue demostrando su vigencia en el club de sus amores: Unión de Santa Fe. A sus 35 años, este delantero de toda el área aporta su experiencia y jerarquía al equipo que lucha por clasificar a playoffs y a copas internacionales en estas últimas fechas.

Es importante destacar que, al tratarse de un torneo que no termina en la misma cantidad de partidos para todos los equipos, la suerte de los goleadores como Tarragona también dependerá de la clasificación a etapas posteriores. Ahora bien, en el campeonato pasado, Gabriel Ávalos terminó siendo el goleador del torneo pese a que Independiente haya quedado eliminado en octavos de final. ¿Cuál será la suerte de Tarragona?

4 – Junior Marabel: un nombre que no estaba en carpeta

También con seis anotaciones, el delantero paraguayo de Sarmiento de Junín es una de las revelaciones de este Clausura 2026. No solo Marabel se encuentra atravesando un buen momento, sino que su equipo también se encuentra dando la sorpresa en el fútbol argentino: alejado de la zona de descenso, es uno de los animadores de la zona B y con serias chances de clasificar a los playoffs.

El delantero de 28 años parece haber encontrado la cuota justa de experiencia y desequilibrio para convertirse en una referencia en el área de Sarmiento. ¿Será capaz el equipo de Junín de retenerlo para la próxima temporada y construir un equipo alrededor de su presencia goleadora?

5 – Cóccaro y Caicedo: dos que arremeten de atrás

Con cinco anotaciones cada uno, el uruguayo Matías Cóccaro y el ecuatoriano Jordy Caicedo también buscan meterse en la pelea por el goleador del Clausura 2026. En el caso de Cóccaro, depende también de la levantada de Newell’s. El equipo rosarino se encuentra en una leve levantada y quiere dejar atrás el temor por el descenso a la B Nacional.

En el caso de Caicedo, también necesita mayor regularidad por parte de Huracán. Los dirigidos por Diego Martínez no logran encontrar el rendimiento deseado y luchan por poder clasificarse tanto a las siguientes etapas del torneo como a las copas internacionales. El aporte de Caicedo, en ese sentido, es fundamental.

Quiénes son los posibles goleadores del Torneo Clausura Foto: Afa.com.ar

Como pudimos ver, a la hora de revisar los nombres de los goleadores de este torneo Clausura, ninguno de los denominados “grandes” puedo aportar un nombre a los primeros puestos. ¿Es esto un síntoma de la paridad que tiene el fútbol argentino o del mal momento que atraviesan los clubes con más historia?