El exfutbolista argentino que fue perjudicado por el corralito en Paraguay: “Es muy grave, es un momento delicado”

Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

La crisis financiera de Ueno Bank en Paraguay también golpeó al fútbol. Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenador argentino de Olimpia y exfigura de Rosario Central, es uno de los damnificados por el congelamiento de depósitos que provocó la intervención de la entidad bancaria. El director técnico tiene sus ahorros retenidos, al igual que varios integrantes de su cuerpo técnico y jugadores del plantel.

La situación salió a la luz después de la victoria de Olimpia ante Recoleta FC. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Sánchez dejó momentáneamente de lado el análisis futbolístico y se refirió al impacto social y emocional que provocó la crisis bancaria en el país.

Pablo "Vitamina" Sánchez se refirió a la crisis de Paraguay. Foto: Instagram/el_vita10

El entrenador expresó su solidaridad con los afectados y reconoció que el conflicto también repercutió puertas adentro del club. Según explicó, varios futbolistas estaban especialmente golpeados por no poder acceder al dinero que habían conseguido con su trabajo.

Pablo “Vitamina” Sánchez tiene sus ahorros congelados en Ueno Bank

Aunque inicialmente sus declaraciones estuvieron centradas en la situación de sus jugadores y de los ciudadanos paraguayos, posteriormente se confirmó que el propio entrenador también tiene dinero retenido en Ueno Bank.

Sánchez se convirtió así en otro de los damnificados directos de la crisis financiera que mantiene en vilo a Paraguay. La situación afecta a integrantes del plantel, miembros del cuerpo técnico y miles de ahorristas que quedaron sin acceso normal a sus depósitos.

La preocupación de Vitamina Sánchez por sus futbolistas

Durante la conferencia de prensa, el entrenador explicó que el conflicto había afectado emocionalmente a los integrantes del equipo. También hizo hincapié en las particularidades de la carrera de un futbolista profesional.

Si bien reconoció que los jugadores tienen la posibilidad de percibir buenos salarios, recordó que se trata de una actividad con una vida útil muy corta y una jubilación temprana. En ese sentido, planteó la gravedad de perder el acceso a los ahorros generados durante años de esfuerzo y trabajo.

Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

El entrenador también se refirió a las dificultades que atraviesan los ciudadanos que dependen de sus tarjetas de débito para realizar compras cotidianas, alimentarse o trasladarse hasta sus lugares de trabajo.

Su mensaje apuntó a mostrar que la crisis excede ampliamente el ámbito deportivo y que sus consecuencias alcanzan a distintos sectores de la sociedad paraguaya.

La crisis de Ueno Bank que sacude a Paraguay

La intervención de Ueno Bank desató una profunda crisis financiera e institucional en Paraguay. La entidad, que cuenta con casi tres millones de clientes en un país de aproximadamente siete millones de habitantes, quedó en el centro de los reclamos por las restricciones para acceder a los depósitos.

Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

La situación provocó protestas de ahorristas en Asunción y derivó en una escalada política que generó la renuncia del presidente de la nación, Santiago Peña. El conflicto también alcanzó al sistema financiero y a las autoridades económicas, mientras los afectados exigen respuestas sobre la devolución de sus fondos.