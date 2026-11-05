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La Conmebol, uno de los principales afectados por la caída del Ueno Bank en Paraguay: ¿peligran los premios de la Sudamericana y la Libertadores?

La crisis bancaria en el país vecino afectó al ente que preside Alejandro Domínguez, que tenía depósitos por unos US$14 millones. ¿Hasta dónde golpea al fútbol sudamericano?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Alejandro Domínguez en el sorteo de la Copa Libertadores. Foto: EFE.
Alejandro Domínguez en el sorteo de la Copa Libertadores. Foto: EFE.
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La crisis del Ueno Bank, que desencadenó con la renuncia de Santiago Peña, golpeó a millones de ahorristas pero también afectó a grandes entidades, entre las que se encuentra la Conmebol.

Según medios paraguayos, la Confederación Sudamericana de Fútbol tenía depositados unos 85.470 millones de guaraníes, que equivalen a más de 14 millones de dólares.

Ueno Bank, Paraguay
Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

Pese a las dudas por el impacto que podía generar en la casa madre del fútbol sudamericano, en momentos de definición de las competencias sudamericanas, la Conmebol confirmó que que la inversión no compromete el funcionamiento de la entidad ni la realización de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Además, tampoco se verán afectados los premios a los finalistas de las competencias continentales, que tienen a Estudiantes de La Plata y a Boca en las definiciones.

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Sorteo de la Libertadores y Sudamericana. Foto: REUTERS

Dese Paraguay, sede del ente que maneja el fútbol sudamericano, detallaron que dicho monto representa solo el 2,5% de sus ingresos y que no afecta el flujo de fondos necesario para cumplir con los compromisos deportivos.

En la temporada 2026, el ganador de la Copa Libertadores se llevará 25 millones de dólares, mientras que el campeón de la Copa Sudamericana se llevará 10 millones de dólares.

Estudiantes de La Plata le ganó a Flamengo 3 a 2 por penales copa libertadores 2026
El Pincha jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Foto: EFE

Estudiantes y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores el próximo 28 de noviembre a las 17 en Montevideo, mientras que el 21 de noviembre, Boca chocará con Atlético Mineiro en Barranquilla desde las 19.30 en busca del título de la Sudamericana.

La crisis de Ueno Bank que sacude a Paraguay

La intervención de Ueno Bank desató una profunda crisis financiera e institucional en Paraguay. La entidad, que cuenta con casi tres millones de clientes en un país de aproximadamente siete millones de habitantes, quedó en el centro de los reclamos por las restricciones para acceder a los depósitos.

Ueno Bank, Paraguay
Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

La situación provocó protestas de ahorristas en Asunción y derivó en una escalada política que generó la renuncia del presidente de la nación, Santiago Peña. El conflicto también alcanzó al sistema financiero y a las autoridades económicas, mientras los afectados exigen respuestas sobre la devolución de sus fondos.

ParaguayConmebolDepósitos
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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