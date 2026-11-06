Franco Colapinto en el GP de Brasil: los 5 horarios de la Fórmula 1 y la amenaza de lluvia en Interlagos

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Franco Colapinto vuelve a la pista este viernes 6 de noviembre para disputar el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, vigésima fecha de la temporada 2026. El piloto argentino buscará sumar puntos con Alpine en el circuito de Interlagos, donde se espera una importante presencia de hinchas albicelestes.

El fin de semana tendrá una diferencia respecto de otras ediciones: no habrá carrera sprint. Los equipos contarán con tres entrenamientos libres antes de la clasificación del sábado y la competencia principal del domingo. Además, la posibilidad de lluvia en San Pablo agrega incertidumbre a las estrategias.

A qué hora corre Franco Colapinto en Brasil: todos los horarios

La actividad se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Todos los horarios corresponden a la Argentina, que comparte huso horario con San Pablo.

Viernes 6 de noviembre

12:30: primera práctica libre.

16:00: segunda práctica libre.

Sábado 7 de noviembre

11:30: tercera práctica libre.

15:00: clasificación.

Domingo 8 de noviembre

14:00: carrera del Gran Premio de Brasil, a 71 vueltas.

Las prácticas tendrán una hora de duración y servirán para evaluar neumáticos, ritmo de carrera y configuraciones del auto. La clasificación definirá el orden de largada de la prueba del domingo.

El desafío de Colapinto con Alpine en Interlagos

Colapinto llega a Brasil después de una carrera difícil en México: terminó octavo en pista, pero una sanción de diez segundos lo relegó al puesto 15. El argentino suma 27 puntos y se ubica duodécimo en el campeonato de pilotos.

En Interlagos intentará aprovechar las prácticas para mejorar la puesta a punto y acercarse a los puestos que entregan unidades. Será una presentación especial por la proximidad con Argentina y el acompañamiento de los fanáticos.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Alpine también tendrá una novedad durante la primera sesión: Gabriele Minì reemplazará a Pierre Gasly en el entrenamiento inicial. El francés retomará su lugar en la segunda práctica, mientras Colapinto participará desde el comienzo.

Pronóstico del tiempo: ¿lloverá durante el GP de Brasil?

El clima podría convertirse en un factor decisivo. El pronóstico difundido por la Fórmula 1 anticipa para el viernes cielo mayormente nublado, una máxima próxima a 25 °C y 30% de probabilidad de lluvia.

Para el sábado, jornada de clasificación, esa posibilidad asciende al 50%, mientras que el domingo se espera una máxima de 19 °C y un 40% de probabilidad de precipitaciones.

Si la pista se moja, la elección de neumáticos y las decisiones desde boxes cobrarán especial importancia. Las condiciones cambiantes también pueden modificar el rendimiento de los autos entre una sesión y otra.

Dónde ver en vivo a Colapinto y cómo es el circuito

En Argentina, las sesiones del Gran Premio de Brasil podrán verse por Fox Sports, Disney+ Plan Premium y F1 TV, de acuerdo con el servicio contratado. La carrera comenzará el domingo a las 14:00.

El Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, tiene 4,309 kilómetros, se recorre en sentido antihorario y combina desniveles, curvas técnicas y oportunidades de sobrepaso, especialmente en la famosa S de Senna.

La carrera está prevista a 71 vueltas, equivalentes a 305,879 kilómetros. En un trazado donde el clima suele ser protagonista, Colapinto buscará completar un fin de semana sólido y volver a sumar para Alpine.