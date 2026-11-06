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Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del GP de Brasil de F1: cuándo vuelve a correr

El piloto argentino registró un tiempo de 1:14.832 en su primera salida a pista en Interlagos y quedó por detrás de su compañero Gabriele Mini. La actividad continuará este viernes a las 16 con la segunda tanda de entrenamientos.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto se mide en el GP de Brasil. Foto: Reuters (Daniel Becerril)
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Franco Colapinto comenzó su participación en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, correspondiente a la 20ª fecha del campeonato, con un noveno puesto en las Prácticas Libres 1. El argentino tuvo una primera salida a pista en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos y registró su mejor vuelta en 1:14.832.

Colapinto quedó por detrás de su compañero de equipo, Gabriele Mini, quien finalizó séptimo después de reemplazar a Pierre Gasly durante esta primera sesión. La tanda tuvo como principal protagonista a Lando Norris, que marcó el mejor tiempo con 1:11.717, seguido por Kimi Antonelli y Max Verstappen.

La actividad de Colapinto continuará este viernes 6 de noviembre a las 16, cuando se dispute la segunda práctica libre. El fin de semana tendrá otros dos compromisos importantes: el sábado será el turno del tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que el domingo llegará la carrera principal.

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos
Franco Colapinto. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El piloto argentino llega a Brasil después de un paso complicado por México. Allí había cruzado la meta en el octavo puesto, pero una sanción de la FIA de diez segundos por no respetar las indicaciones bajo bandera amarilla lo relegó al 15° lugar de la clasificación final y lo dejó sin sumar puntos.

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F1: horarios de Franco Colapinto en el GP de Brasil y cronograma completo

El Gran Premio de Brasil se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en Interlagos. A diferencia de otros fines de semana de la temporada, esta fecha tendrá el formato tradicional, sin carrera sprint.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 6 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30 (finalizadas).
  • Prácticas Libres 2: 16 a 17.

Sábado 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.
  • Clasificación: 15 a 16.

Domingo 8 de noviembre

  • Carrera: 14.

Dónde seguir a Franco Colapinto en el GP de Brasil y cuáles son las características de Interlagos

Los seguidores de la Fórmula 1 podrán acompañar a Franco Colapinto durante el fin de semana a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV, según la modalidad de suscripción. El momento más esperado será el domingo, cuando se largue la carrera a las 14:00, hora argentina.

La competencia tendrá lugar en el Autódromo José Carlos Pace, uno de los escenarios históricos de la categoría. El circuito de Interlagos cuenta con 4,309 kilómetros de extensión, un recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj y sectores con importantes cambios de altura. Entre sus puntos más reconocidos se encuentra la S de Senna, una sucesión de curvas que exige precisión y ofrece oportunidades de adelantamiento.

Los sectores del circuito de Interlagos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: ftatickets.com

Los pilotos deberán completar 71 vueltas para recorrer un total de 305,879 kilómetros. Además, las condiciones meteorológicas pueden influir en el desarrollo de la prueba y modificar las estrategias de los equipos. En ese contexto, Colapinto intentará aprovechar las características del trazado paulista para conseguir un resultado positivo con Alpine.

Franco ColapintoFórmula 1Automovilismo
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