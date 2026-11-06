Nicolás Ramírez vuelve al centro de la escena: dirigirá la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez por el ascenso

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico. Foto: IMAGO/PHOTOxPHOTO via Reuters Co

La final por el primer ascenso ya tiene árbitro confirmado. Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el decisivo partido entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, dos equipos que buscarán quedarse con el pasaje directo a la máxima categoría del fútbol argentino.

La designación vuelve a dejar al juez de 39 años en el centro de la atención. Después de los cuestionamientos recibidos por su actuación en el Superclásico y de no haber sido convocado para la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió respaldarlo con uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Su ausencia en la fecha anterior, según se comunicó oficialmente, estuvo relacionada con una licencia por una intervención quirúrgica programada. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que se hubiera tratado de una sanción relacionada con su desempeño en el clásico entre Boca y River.

Cuándo se juega la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

El esperado encuentro entre el Tomba y el Lechero se disputará el domingo 15 de noviembre, desde las 17, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba.

El ganador obtendrá una plaza directa en la Liga Profesional 2027, por lo que ninguno de los protagonistas tendrá margen para cometer errores. Será un partido capaz de cambiar el futuro deportivo, institucional y económico de los dos clubes.

Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

En caso de que el marcador termine igualado después de los 90 minutos reglamentarios, la definición continuará con tiempo suplementario. Si la paridad se mantiene, el primer ascenso se resolverá mediante una tanda de penales.

La expectativa es enorme porque se enfrentarán dos instituciones con recorridos diferentes. Godoy Cruz intentará regresar rápidamente a la máxima categoría, mientras que Tristán Suárez buscará concretar una de las conquistas más importantes de su historia.

La terna arbitral confirmada por la AFA

Nicolás Ramírez estará acompañado por Pablo González y Eric Grunmann, quienes actuarán como árbitros asistentes. Álvaro Carranza, por su parte, cumplirá la función de cuarto árbitro.

La AFA también confirmó que Hernán Mastrángelo será el responsable principal del VAR, mientras que Javier Uziga ocupará el rol de AVAR durante la definición en Córdoba.

La participación de la asistencia tecnológica tendrá una relevancia especial por todo lo que estará en juego. Cada acción podría modificar el desarrollo del partido y determinar cuál de los dos equipos conseguirá el boleto directo a la Liga Profesional.

El respaldo a Nicolás Ramírez tras las críticas

La elección de Ramírez representa una clara señal de confianza por parte de la Dirección Nacional de Arbitraje. A pesar de las críticas surgidas luego del Superclásico, el juez recibió la responsabilidad de conducir el compromiso más trascendente del campeonato de ascenso.

Boca Juniors venció 1 a 0 a River Plate en un Superclásico muy polémico con el ojo puesto en el arbitraje de Nicolás Ramírez. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

Su regreso se producirá en un contexto de máxima presión. Además de controlar la intensidad propia de una final, deberá administrar las protestas, evitar que el encuentro se desborde y apoyarse en el VAR frente a las jugadas que puedan generar controversia.

Una final que puede cambiar la historia

Para Godoy Cruz, conseguir el ascenso significaría recuperar su lugar entre los principales equipos del país. El conjunto mendocino intentará aprovechar su experiencia en partidos decisivos y cerrar la temporada con el objetivo cumplido.

Tristán Suárez tendrá delante una oportunidad histórica. El equipo de Ezeiza buscará dar el golpe en Córdoba y alcanzar un logro que podría representar un antes y un después para la institución.

Con el horario, el estadio y las autoridades confirmadas, la cuenta regresiva ya comenzó. Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán por un premio enorme: el primer ascenso y un lugar asegurado en la Liga Profesional 2027.