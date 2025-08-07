ANSES: una por una, las prestaciones que recibirán un bono extra en agosto 2025

Los montos exactos que pagará el organismo previsional en el octavo mes del año.

Jubilados y pensionados. Foto: NA (Juan Vargas)

Teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que registró una variación del 1,6%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció ajustes en sus prestaciones para agosto de 2025.

En base a este sistema de actualización mensual implementado por el gobierno nacional, los haberes jubilatorios experimentaron un incremento del 1,6% a partir de agosto de 2025.

Jubilados y pensionados. Foto: NA (Damián Dopacio).

De este modo, la jubilación mínima alcanzará los $314.305,37, mientras que el haber máximo se actualizará a $2.114.561,35. Estos ajustes también afectarán a otros beneficios sociales como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas.

Actualización en las prestaciones de ANSES

La PUAM llegará a $251.444,80 en agosto. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez alcanzarán los $219.970,45. Con el bono, este monto se elevará a $289.970,45.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzó un valor de $112.941 por hijo en agosto de 2025. ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que el importe final por hijo es de $90.352,80. Los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido presentando la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación de los menores.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26. Este beneficio apoya a las mujeres durante el período de gestación. El Complemento Leche, un beneficio adicional de $40.000, está destinado a la alimentación de niños menores de 3 años. Estos programas sociales buscan garantizar la seguridad alimentaria de los grupos familiares más vulnerables.

La Tarjeta Alimentar se cobra automáticamente junto con la AUH. Los montos de este beneficio varían según la cantidad de hijos por familia. Las familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo reciben $52.250. Los hogares con dos hijos perciben $81.936. Las familias con tres o más hijos obtienen $108.062.