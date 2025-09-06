No es el de carnicerías: el descuento más esperado de Cuenta DNI que solo se podrá aprovechar este finde
Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, se consolidó como una herramienta clave en la economía diaria de miles de hogares bonaerenses, gracias a sus reintegros en carnicerías, verdulerías y comercios de cercanía, que facilitan las compras del día a día.
Este septiembre, la app se suma a la celebración del 203° aniversario del Banco Provincia, ofreciendo promociones especiales que buscan sorprender a los usuarios y convertir el mes en una oportunidad para aprovechar al máximo sus beneficios.
Beneficios gastronómicos para disfrutar el finde
Entre las acciones destacadas, este sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá una promoción especial en comercios de gastronomía, ideal para quienes quieran salir a comer y disfrutar del aniversario sin descuidar el bolsillo.
Se trata de un 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
Para encontrar comercios adheridos de gastronomía:
- Ingresar a la aplicación Cuenta DNI.
- Buscar el menú y selecciona “Otras funcionalidades”.
- Elegir la opción “Comercios Cercanos” para ver un mapa interactivo o una lista de los locales disponibles.
- Utilizar los filtros para buscar comercios específicos por rubro (gastronomía) o por localidad para encontrar los comercios más cercanos a ti.
Promociones que siguen todo el mes
Pero la celebración no termina ahí. Como ya es habitual, continúan las jornadas de ahorro en carnicerías, que se realizarán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas.
A lo largo de septiembre, también habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires, ofreciendo oportunidades para distintos gustos y necesidades.
Un aniversario con múltiples sorpresas
Con estas iniciativas, Cuenta DNI refuerza su objetivo de acompañar a los usuarios con promociones útiles y variadas, combinando descuentos en gastronomía, alimentos frescos y productos de uso cotidiano. Así, el aniversario del Banco Provincia se convierte en una ocasión para celebrar y aprovechar al máximo los beneficios de la billetera digital.