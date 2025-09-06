No es el de carnicerías: el descuento más esperado de Cuenta DNI que solo se podrá aprovechar este finde

La billetera digital celebra el aniversario del Banco Provincia a lo grande y trae nuevos beneficios para sus usuarios. Te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, se consolidó como una herramienta clave en la economía diaria de miles de hogares bonaerenses, gracias a sus reintegros en carnicerías, verdulerías y comercios de cercanía, que facilitan las compras del día a día.

Este septiembre, la app se suma a la celebración del 203° aniversario del Banco Provincia, ofreciendo promociones especiales que buscan sorprender a los usuarios y convertir el mes en una oportunidad para aprovechar al máximo sus beneficios.

Beneficios gastronómicos para disfrutar el finde

Entre las acciones destacadas, este sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá una promoción especial en comercios de gastronomía, ideal para quienes quieran salir a comer y disfrutar del aniversario sin descuidar el bolsillo.

Se trata de un 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Descuento en gastronomía con Cuenta DNI. Foto: Freepik

Para encontrar comercios adheridos de gastronomía:

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI. Buscar el menú y selecciona “Otras funcionalidades”. Elegir la opción “Comercios Cercanos” para ver un mapa interactivo o una lista de los locales disponibles. Utilizar los filtros para buscar comercios específicos por rubro (gastronomía) o por localidad para encontrar los comercios más cercanos a ti.

Promociones que siguen todo el mes

Pero la celebración no termina ahí. Como ya es habitual, continúan las jornadas de ahorro en carnicerías, que se realizarán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

A lo largo de septiembre, también habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires, ofreciendo oportunidades para distintos gustos y necesidades.

Un aniversario con múltiples sorpresas

Con estas iniciativas, Cuenta DNI refuerza su objetivo de acompañar a los usuarios con promociones útiles y variadas, combinando descuentos en gastronomía, alimentos frescos y productos de uso cotidiano. Así, el aniversario del Banco Provincia se convierte en una ocasión para celebrar y aprovechar al máximo los beneficios de la billetera digital.