Tras el respaldo del FMI, Milei ratificó el rumbo económico: “No nos moveremos ni un milímetro del programa”

Hubo fuertes apoyos desde Washington al equilibrio fiscal y al programa monetario, pilares del modelo del actual Gobierno.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

Tras la derrota electoral sufrida por el gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, y la consiguiente volatilidad en los mercados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a respaldar hoy con todo al Gobierno libertario, que a su vez dio señales a los mercados de que mantendrá el rumbo a pesar del resultado adverso.

Hubo fuertes apoyos desde Washington al equilibrio fiscal y al programa monetario, pilares del modelo implementado por Javier Milei y Luis Caputo desde el 10 de diciembre de 2023.

“El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementa su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, dijo el organismo multilateral.

Y, para no dejar dudas, ratificó: “Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

Javier Milei canceló su viaje a España y no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea Foto: Presidencia

Un rato después, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó lo que había señalado el domingo último: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, enfatizó Caputo.

La palabra del Gobierno

El ministro de Economía sostuvo que los ejes del programa serán el equilibrio fiscal; un mercado monetario ajustado y, en lo que respecta a la cotización del dólar, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

El Fondo Monetario respaldó así el programa económico en medio de la incertidumbre cambiaria desatada luego de que el oficialismo perdió la elección legislativa local en la Provincia de Buenos Aires, aunque recién el 26 de octubre próximo se realizará la nacional.

Más temprano, la vocera del FMI, Julie Kozack, afirmó que junto al Gobierno se encuentran trabajando con el objetivo de “afianzar la estabilidad” y “mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

“El personal del FMI está trabajando estrechamente con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral”, señaló Kozack.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Luis Caputo, el ministro de Economía, no tardó y retuiteó el mensaje de la vocera expresando el apoyo hacia el programa económico y a su vez un respaldo hacia el acuerdo sellado por un total de US$20.000 millones en abril de este año.

El apoyo del organismo financiero se da en un momento de tensión para el Gobierno, donde viene de atravesar una derrota electoral comandada por Fuerza Patria, quien opacó la expectativa de la administración libertaria de ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo” en territorio bonaerense.

A su vez, el Ejecutivo se encuentra en un escenario donde pareciera que los mercados le soltaron la mano durante el inicio de la semana, cuando el dólar oficial llegó a posicionarse en el techo de la banda, rozando los $1.460. En ese mismo panorama, los bonos y acciones del país transitaron un “lunes negro” como producto del revés electoral sufrido por el Gobierno.

A pesar de haber obtenido ese arranque, la divisa norteamericana logró estabilizarse durante la rueda de hoy, cerrando en los $1.425, y las acciones rebotaron hasta 6,4% en la Bolsa de Nueva York, al igual que los bonos.