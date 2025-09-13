Beneficios de Cuenta DNI: el descuento que permite ahorrar más de $20.000 por mes

La billetera virtual de Banco Provincia se renovó en septiembre 2025, por lo que acercó buenas noticias para sus usuarios.

Cuenta DNI tiene diversos beneficios y ofertas para sus usuarios. La billetera virtual de Banco Provincia ofrece la oportunidad de ahorrar más de $20.000 por mes en un rubro clave para las compras diarias en las familias, y justamente se encuentra vigente en septiembre 2025.

Los beneficios están divididos por rubro, por lo que muchos esperan los días exactos para usar los descuentos y reintegros, que representan un ahorro mensual. Por ejemplo, las carnicerías ofrecerán un 35% de devolución durante el sábado 20 de septiembre.

Sin embargo, Cuenta DNI se destaca también por su beneficio referido a ferias y mercados. Se trata de un descuento que se mantiene vigente todos los días, con un 40% de reintegro en las compras realizadas en los establecimientos adheridos en la provincia de Buenos Aires.

Cabe aclarar que este ahorro tiene un tope de $6.000 semanales. Esto significa que, por mes, se puede conseguir un reintegro superior a los $24.000 si se utiliza de manera correcta la aplicación.

Este beneficio de Cuenta DNI se aprovecha al máximo con compras semanales de $15.000 o más. Además, se aclaró que será necesario contar con el dinero en la cuenta para que se pueda aplicar este descuento de la billetera virtual de Banco Provincia.

Cuenta DNI: todos los beneficios para septiembre 2025