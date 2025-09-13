Beneficios de Cuenta DNI: el descuento que permite ahorrar más de $20.000 por mes

La billetera virtual de Banco Provincia se renovó en septiembre 2025, por lo que acercó buenas noticias para sus usuarios.
sábado, 13 de septiembre de 2025, 19:52
Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI tiene diversos beneficios y ofertas para sus usuarios. La billetera virtual de Banco Provincia ofrece la oportunidad de ahorrar más de $20.000 por mes en un rubro clave para las compras diarias en las familias, y justamente se encuentra vigente en septiembre 2025.

Los beneficios están divididos por rubro, por lo que muchos esperan los días exactos para usar los descuentos y reintegros, que representan un ahorro mensual. Por ejemplo, las carnicerías ofrecerán un 35% de devolución durante el sábado 20 de septiembre.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

Sin embargo, Cuenta DNI se destaca también por su beneficio referido a ferias y mercados. Se trata de un descuento que se mantiene vigente todos los días, con un 40% de reintegro en las compras realizadas en los establecimientos adheridos en la provincia de Buenos Aires.

Cabe aclarar que este ahorro tiene un tope de $6.000 semanales. Esto significa que, por mes, se puede conseguir un reintegro superior a los $24.000 si se utiliza de manera correcta la aplicación.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Este beneficio de Cuenta DNI se aprovecha al máximo con compras semanales de $15.000 o más. Además, se aclaró que será necesario contar con el dinero en la cuenta para que se pueda aplicar este descuento de la billetera virtual de Banco Provincia.

Cuenta DNI: todos los beneficios para septiembre 205

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.