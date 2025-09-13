Beneficios de Cuenta DNI: el descuento que permite ahorrar más de $20.000 por mes
Cuenta DNI tiene diversos beneficios y ofertas para sus usuarios. La billetera virtual de Banco Provincia ofrece la oportunidad de ahorrar más de $20.000 por mes en un rubro clave para las compras diarias en las familias, y justamente se encuentra vigente en septiembre 2025.
Los beneficios están divididos por rubro, por lo que muchos esperan los días exactos para usar los descuentos y reintegros, que representan un ahorro mensual. Por ejemplo, las carnicerías ofrecerán un 35% de devolución durante el sábado 20 de septiembre.
Sin embargo, Cuenta DNI se destaca también por su beneficio referido a ferias y mercados. Se trata de un descuento que se mantiene vigente todos los días, con un 40% de reintegro en las compras realizadas en los establecimientos adheridos en la provincia de Buenos Aires.
Cabe aclarar que este ahorro tiene un tope de $6.000 semanales. Esto significa que, por mes, se puede conseguir un reintegro superior a los $24.000 si se utiliza de manera correcta la aplicación.
Este beneficio de Cuenta DNI se aprovecha al máximo con compras semanales de $15.000 o más. Además, se aclaró que será necesario contar con el dinero en la cuenta para que se pueda aplicar este descuento de la billetera virtual de Banco Provincia.
Cuenta DNI: todos los beneficios para septiembre 205
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.