La advertencia hacia la Argentina de la exnúmero 2 del FMI luego del anuncio del swap de US$ 20.000 millones

Gita Gopinath advirtió que “un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”.

Javier Milei con Gita Gopinath. Foto: X @gitagopinath

La exsubdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, hizo referencia al apoyo de Estados Unidos a Argentina y aseguró que permite “prevenir fluctuaciones” pero consideró que para “un progreso duradero” el país necesita un régimen cambiario “más flexible”.

“El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas”, afirmó Gopinath.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU. Foto: EFE

La economista y académica indio-estadounidense, señaló que “sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”.

Gita Gopinath Foto: REUTERS

De este modo, Gopinath analizó el respaldo de Estados Unidos a la Argentina, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

Bessent señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria.