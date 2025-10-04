Luis Caputo se reúne con Scott Bessent en Washington: de un posible anuncio sobre el acuerdo con EEUU al rol clave del FMI

La cita marcará el inicio formal de las negociaciones para delinear cómo se implementará el paquete de asistencia que incluiría un swap, un crédito stand-by y una eventual intervención sobre bonos argentinos en los mercados.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó este sábado a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el objetivo de definir las características de la ayuda financiera ofrecida por Donald Trump al presidente argentino, Javier Milei.

La cita marcará el inicio formal de las negociaciones para delinear cómo se implementará el paquete de asistencia que incluiría un swap, un crédito stand-by y una eventual intervención sobre bonos argentinos en los mercados. Se espera un anuncio al respecto antes de la apertura de los mercados financieros del lunes 6 de octubre.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

El encuentro se desarrollará en la sede del Departamento del Tesoro y contará también con la presencia del subsecretario Michael Kaplan, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Detalles del acuerdo entre EEUU y Argentina

El Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund) administrado por el Tesoro estadounidense es la herramienta que Bessent puso sobre la mesa para sostener la operación. A través de este mecanismo, Washington podría financiar un swap por 20.000 millones de dólares, otorgar un crédito stand-by, adquirir bonos soberanos y operar tanto en el mercado primario como en el secundario de títulos públicos argentinos.

En línea con la estrategia de respaldo del gobierno republicano a Milei, el funcionario estadounidense adelantó parte del plan a través de su cuenta oficial de X el pasado 23 de septiembre. En ese mensaje, sostuvo que “el Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares, otorgar un importante crédito stand-by y establecer una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central”.

También confirmó que Washington busca “coordinar con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva en los mercados” y mencionó su intención de revisar beneficios fiscales a exportadores de materias primas que liquiden divisas en el exterior.

De concretarse, el paquete de auxilio incluiría cuatro componentes principales: compra de bonos argentinos en dólares, crédito stand-by, adquisición de deuda pública primaria o secundaria, y el swap de divisas por 20.000 millones.

El rol del FMI

Sin embargo, el Fondo de Estabilización Cambiaria cuenta con recursos limitados —cercanos a los 24.000 millones de dólares—, lo que plantea dudas sobre la capacidad del Tesoro para financiar simultáneamente todas las medidas prometidas.

En este escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emerge como actor central. El organismo mantiene un diálogo activo con el Tesoro estadounidense y con el equipo económico argentino, y le habría pedido al Gobierno argentino ampliar el respaldo político interno para garantizar la viabilidad de las reformas estructurales y la acumulación de reservas.

La reunión entre Caputo y Bessent se produce en medio de una fuerte tensión financiera en los mercados y tras una semana de presión sobre el peso argentino, que obligó al Tesoro a intervenir para contener un aumento del 7% en el dólar oficial.