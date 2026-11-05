GDN Argentina, la marca dueña de ChangoMás, compró supermercados Día y sumó 900 sucursales a su operatoria

ChangoMas y Supermercado Día Foto: Canal26.com

GDN Argentina, la compañía del Grupo de Narváez que opera la marca ChangoMás, anunció este jueves la compra de Dia Argentina, una de las principales cadenas de supermercados del país.

Con esta transacción, GDN incorpora más de 900 tiendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, y consolida su presencia en 22 provincias con más de 1000 supermercados y tiendas de proximidad.

Descuentos en Changomás. Foto: Web Retail.

Con esta adquisición, la estructura comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos, posicionándose como uno de los principales operadores del comercio minorista argentino.

La incorporación de Dia permite complementar los distintos formatos comerciales de GDN Argentina, integrando grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad, con el objetivo de ofrecer una propuesta más amplia y conveniente para los consumidores.

“Esta operación representa un paso relevante en la evolución de GDN Argentina y abre una nueva etapa enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo”, expresó GDN.

“El grupo continuará trabajando para fortalecer su competitividad y adaptar su propuesta comercial a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino”, sumó.

Los detalles de la transacción

Según se supo, la venta implicó un desembolso de 53,8 millones de dólares.

La empresa de Francisco De Narváez firmó la compra de la filial local de ese grupo español a través de Dorinka, la sociedad con la que el empresario opera su negocio supermercadista en el país.

Mientras, la transferencia de los locales está fijada para el 12 de noviembre, según la comunicación de Grupo Día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

El acuerdo contempla que Dorinka pagará por adelantado los primeros tres años de operación para sostener una licencia de marca y sostener un período que le da margen para preparar la reconversión de los locales.