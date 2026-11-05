comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

GDN Argentina, la marca dueña de ChangoMás, compró supermercados Día y sumó 900 sucursales a su operatoria

Así, alcanza una red de más de 1000 tiendas en 22 provincias y una estructura de más de 15.000 empleos directos e indirectos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
ChangoMas y Supermercado Día
ChangoMas y Supermercado Día Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

GDN Argentina, la compañía del Grupo de Narváez que opera la marca ChangoMás, anunció este jueves la compra de Dia Argentina, una de las principales cadenas de supermercados del país.

Con esta transacción, GDN incorpora más de 900 tiendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, y consolida su presencia en 22 provincias con más de 1000 supermercados y tiendas de proximidad.

Descuentos en Changomás. Foto: Web Retail.

Con esta adquisición, la estructura comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos, posicionándose como uno de los principales operadores del comercio minorista argentino.

La incorporación de Dia permite complementar los distintos formatos comerciales de GDN Argentina, integrando grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad, con el objetivo de ofrecer una propuesta más amplia y conveniente para los consumidores.

Contenido Recomendado

Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER:qué pasaría con los perfiles anónimos

Celular; aplicaciones; redes sociales. Foto: Unsplash.

Fabricaba cartulinas recicladas y biodegradables, pero no pudo sostener su producción:cerró una histórica papelera y dejó a 160 trabajadores sin empleo

Papelera del Sur, en Tornquist.

“Esta operación representa un paso relevante en la evolución de GDN Argentina y abre una nueva etapa enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo”, expresó GDN.

“El grupo continuará trabajando para fortalecer su competitividad y adaptar su propuesta comercial a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino”, sumó.

Los detalles de la transacción

Según se supo, la venta implicó un desembolso de 53,8 millones de dólares.

La empresa de Francisco De Narváez firmó la compra de la filial local de ese grupo español a través de Dorinka, la sociedad con la que el empresario opera su negocio supermercadista en el país.

Mientras, la transferencia de los locales está fijada para el 12 de noviembre, según la comunicación de Grupo Día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

El acuerdo contempla que Dorinka pagará por adelantado los primeros tres años de operación para sostener una licencia de marca y sostener un período que le da margen para preparar la reconversión de los locales.

NP2026Supermercados Día
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. ANSES cambió el calendario de noviembre:cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

    ANSES cambió el calendario de noviembre: cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

  2. Calendario ANSES de noviembre:las fechas clave para los DNI terminados en 4 y 5

    Calendario ANSES de noviembre: las fechas clave para los DNI terminados en 4 y 5

  3. Saldo negativo de la SUBE:así quedan los montos en octubre 2026 para colectivos, trenes y subtes

    Saldo negativo de la SUBE: así quedan los montos en octubre 2026 para colectivos, trenes y subtes

  4. El Gobierno debe pagar US$877 millones al FMI y tendría menos de US$900 millones en el Banco Central:cómo afrontará el vencimiento

    El Gobierno debe pagar US$877 millones al FMI y tendría menos de US$900 millones en el Banco Central: cómo afrontará el vencimiento

  5. Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

    Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De qué murió Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh que impulsó los juicios por los crímenes en la dictadura

La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de que fracase la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares.

Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER:qué pasaría con los perfiles anónimos

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

GDN Argentina, la marca dueña de ChangoMás, compró supermercados Día y sumó 900 sucursales a su operatoria

Fabricaba cartulinas recicladas y biodegradables, pero no pudo sostener su producción:cerró una histórica papelera y dejó a 160 trabajadores sin empleo

Reprogramaron la privatización del Belgrano Cargas:cuáles son las nuevas condiciones para participar

Internacionales

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña

Aprobación en Diputados del juicio político contra Santiago Peña en Paraguay.

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Asumió en 2020 y duró 5 días:quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay