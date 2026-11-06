Jubilados de ANSES: cómo quedó el calendario de pagos de noviembre por la visita del papa León XIV

ANSES oficinas Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados. La acreditación de los haberes comenzará el miércoles 11 y se extenderá hasta el lunes 30, dependiendo de la terminación del DNI y del monto que perciba cada beneficiario.

El cronograma estará condicionado por diferentes jornadas no laborables. Una de las principales razones será la visita del papa León XIV a la Argentina, que provocará feriados nacionales y regionales. A esta situación se sumará el descanso correspondiente al Día de la Soberanía Nacional.

Frente a estos cambios, resulta importante consultar con anticipación cuándo se cobra la jubilación de noviembre, ya que algunas fechas serán distintas a las habituales.

Los feriados que modificarán los pagos de ANSES

Noviembre tendrá cuatro jornadas especiales que afectarán el funcionamiento de bancos y organismos públicos. El lunes 9 será feriado nacional, mientras que el martes 10 habrá feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

El miércoles 11, por su parte, será una jornada no laborable en la provincia de Buenos Aires. Además, el lunes 23 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional.

Debido a esta distribución, los pagos de jubilaciones y pensiones de ANSES comenzarán el miércoles 11. Como sucede todos los meses, el orden estará determinado por el último número del documento y por el nivel de ingresos.

Calendario para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo cobrarán entre el 11 y el 20 de noviembre.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Las fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 0: miércoles 11.

DNI terminados en 1: jueves 12.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13.

DNI terminados en 5: lunes 16.

DNI terminados en 6: martes 17.

DNI terminados en 7: miércoles 18.

DNI terminados en 8: jueves 19.

DNI terminados en 9: viernes 20.

Una de las particularidades del calendario es que el viernes 13 se acreditarán los haberes correspondientes a tres terminaciones de DNI. Esta concentración permitirá completar los pagos antes de las siguientes jornadas no laborables.

Cuándo cobran quienes superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima comenzarán a cobrar después del feriado del lunes 23.

El cronograma quedó organizado de esta manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30.

El dinero se depositará automáticamente en la cuenta bancaria habitual de cada titular. No será necesario realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,93%. Con este incremento, la jubilación mínima ascenderá a $444.158,46. Quienes accedan al bono de $70.000 recibirán un total de $514.158,46.

La jubilación máxima será de $2.988.765,82, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $355.326,77 y alcanzará los $425.326,77 con el refuerzo.

ANSES cobros Foto: ANSES

Las Pensiones No Contributivas por discapacidad y vejez serán de $310.910,92. Con el bono, el ingreso total llegará a $380.910,92. Las madres de siete hijos percibirán $444.158,46 y podrán alcanzar los $514.158,46 con el adicional.

Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y recibo de haberes desde Mi ANSES. Para hacerlo, deben ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma deberán seleccionar “Jubilaciones y pensiones”, elegir el período correspondiente y descargar el comprobante. También es posible realizar la consulta desde la aplicación oficial.

Ante cualquier modificación, se recomienda revisar el sitio oficial de ANSES o comunicarse al 130. El organismo recuerda que nunca solicita claves ni datos bancarios mediante llamadas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp.