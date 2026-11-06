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La inflación de la Ciudad en octubre fue de 1,9% y acumuló un 32,5% en los últimos doce meses

El índice del décimo mes del año registró una leve aceleración con respecto a septiembre. En lo que va del 2026, acumuló un alza del 26,1%.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados. Foto: NA
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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en octubre fue del 1,9% con una leve aceleración con relación al 1,8% de septiembre, impulsada por aumentos en servicios públicos, alimentos y vivienda.

Con el resultado de octubre, el nivel general de precios en la Ciudad acumuló en 2026 un alza de 26,1%, mientras que la comparación interanual muestra un incremento de 32,5%.

Los aumentos más importantes se observaron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%), Salud (2,2%) y Restaurantes y hoteles (1,6%).

En conjunto, estas cuatro áreas explicaron el 63% del incremento general registrado en la canasta minorista.

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Los datos fueron informados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA).

El organismo técnico detalló además que durante el mes de octubre, tanto los Bienes como los Servicios registraron una suba de 1,9%.

Inflación; supermercados Foto: Unsplash

Al analizar la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumula una suba interanual del 31,7%, los mayores impulsos provinieron de “Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cereales (1,8%) y de Carnes y derivados (0,8%)”.

En sentido contrario, las caídas en el rubro Frutas (-3,2%) contribuyeron a moderar la presión sobre la categoría.

En la agrupación Vivienda (37,8% interanual), el alza mensual del 2,2% respondió a ajustes en gastos comunes y alquileres, sumados a los incrementos en las tarifas residenciales de gas por red (5,4%) y agua (2,2%).

Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados. Foto: NA

En tanto, el área de Salud avanzó un 2,2% debido a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Por el lado de los agrupamientos secundarios, los productos Regulados aumentaron un 1,8% mensual (41,4% interanual), mientras que la categoría Estacionales subió un 3,3% mensual (20,4% interanual).

Finalmente, la subcanasta Resto IPCBA —utilizada como proxy de la inflación núcleo— se elevó un 1,8% mensual y anotó una variación del 31,2% en los últimos doce meses.

InflaciónCiudad de Buenos AiresEconomía argentina
Matias Greisert
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