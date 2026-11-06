Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina: “Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF. Foto: NA

Luis Caputo volvió a vincular la suba del riesgo país con las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que parte de los inversores teme que Javier Milei deje el Gobierno. Durante un encuentro de la Sociedad Rural Argentina (SRA) realizado este viernes 6 de noviembre, el ministro de Economía defendió la continuidad del programa económico y aseguró que el respaldo de Estados Unidos se mantendrá.

Las declaraciones del funcionario llegaron después de que el indicador elaborado por JP Morgan superara los 900 puntos básicos, un nivel que no registraba desde septiembre de 2025. Durante su exposición ante dirigentes y delegados de la Sociedad Rural Argentina, Caputo presentó una comparación de indicadores económicos correspondientes a las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: Presidencia

El ministro utilizó ese cuadro para argumentar que los mercados financieros temen un eventual regreso a las políticas económicas de gobiernos anteriores. “Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver a la tercera columna. O sea, el problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, señaló.

Caputo también expresó su confianza en el resultado de las próximas elecciones y aseguró que la continuidad del actual programa depende del presidente. “La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino”, sostuvo.

De 402 a más de 900 puntos: qué pasó con el riesgo país argentino

El riesgo país había alcanzado un mínimo de 402 puntos básicos el pasado 10 de julio de 2026, pero comenzó a registrar una tendencia ascendente durante los meses siguientes. El miércoles 4 de noviembre cerró en 852 unidades y este viernes se mantuvo por encima de los 900 puntos.

El indicador refleja la diferencia de rendimiento entre los bonos argentinos en dólares y los títulos estadounidenses utilizados como referencia. Su aumento implica que los inversores exigen una mayor rentabilidad para financiar al Estado argentino.

Sin embargo, la explicación electoral de Caputo está vinculada a una interpretación del Gobierno. Analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) y Cohen también identificaron otros factores que presionan sobre los bonos:

Evolución de la actividad económica

Acumulación de reservas

Compromisos de deuda previstos para 2027

Un dato relevante surge del análisis de PPI: la probabilidad implícita de continuidad del Gobierno estimada a partir de los precios de los bonos pasó de alrededor del 90% en julio a menos del 50% el 3 de noviembre. Es importante destacar que se trata de una estimación financiera, no de una encuesta electoral ni de una predicción sobre el resultado de los comicios.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Foto: EFE

Qué dijo Caputo sobre Estados Unidos y el respaldo a Javier Milei

El ministro también vinculó la incertidumbre financiera con el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses y las dudas sobre la continuidad del apoyo de Washington a la Argentina. “Algunos lo relacionan con las elecciones en Estados Unidos y que entonces creen que se va a perder el apoyo de Estados Unidos”, dijo.

Sin embargo, descartó modificaciones en la relación bilateral y citó declaraciones del embajador estadounidense Peter Lamelas. “Ya lo dijo el embajador americano: nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia”, aseguró Caputo.

Además, ratificó su respaldo al programa económico y manifestó que los votantes tendrán en cuenta las políticas implementadas por el Gobierno al momento de las elecciones de 2027.

La evolución de los bonos y del riesgo país continuará siendo una variable central para evaluar las condiciones de financiamiento argentino. Una reducción sostenida del indicador dependerá de las expectativas políticas, pero también de la capacidad del país para afrontar sus vencimientos de deuda y fortalecer sus reservas.