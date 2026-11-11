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Murió Rafael “Teddy” García Mansilla, un importante empresario de medios y la aviación

El empresario de 85 años murió este lunes 9 de noviembre en Buenos Aires. Había tenido participación en Avianca y en diferentes radios de la Ciudad.

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Murió el empresario Rafael Teddy García Mansilla
Murió el empresario Rafael Teddy García Mansilla: tenía 85 años Foto: Archivo
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Se confirmó la muerte de Rafael “Teddy” García Mansilla, un empresario de 85 años con presencia en medios de comunicación en la industria de la aviación. El hombre de negocios fue fundamental incluso para la creación de FM Horizonte, una histórica emisora radial de Buenos Aires. De acuerdo a la comunicación oficial, el empresario murió este lunes 9 de noviembre en Capital Federal.

Su carrera también estuvo marcada por su participación en la compañía colombiana Avianca. De hecho, estuvo al mando de la empresa de aviación por más de 15 años liderando específicamente el área del Cono Sur y los vuelos que pertenecen a esta región. Incluso fue él quien propuso relanzar las operaciones de la aerolínea en nuestro país.

Por otra parte, a su vez, se vio involucrado en la industria de turismo con la apertura de numerosos hoteles vinculados a su hermano Lucio. Se trató más precisamente de la cadena de hoteles resort Decameron.

Murió el empresario Rafael “Teddy” García Mansilla: su participación en Radio El Mundo y en el ámbito de la cultura

Además de su relación con FM Horizonte, el empresario también estuvo vinculado a Radio El Mundo, una emisora de música y noticias de actualidad. De hecho, en el año 1980 se sumó a la conducción de la emisora y la convirtió en una de las más escuchadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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murió marcos camino de los palmeras
Avianca, aviones
El empresario propuso relanzar las operaciones de Avianca en la Argentina y estuvo al mando de las operaciones en Cono Sur por 15 años.

Mansilla se involucró en el ámbito del arte y cultura a lo largo de su trayectoria. Supo ser integrante de la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de San Telmo. El empresario permaneció allí como presidente varios años. En tanto, por más de dos décadas fue vicepresidente del Consejo de Administración de Fundación Leer.

Más allá de los medios y la aviación: su educación y vínculos familiares con una importante escritora y un diplomática de carrera

Se sabe que Rafael García-Mansilla estaba casado con Verónica Pueyrredón, con quien había tenido a sus hijos. En cuanto a su educación, el hombre de negocios se formó en Universidad de Pensilvania, más específicamente en The Wharton School, en Estados Unidos. Se trata de una de las escuelas de finanzas más importantes del mundo.

De hecho, por eso, sus primeros trabajos estuvieron vinculados mucho más a la economía y a distintas entidades financieras. No obstante, luego decisión virar hacia los medios, la aviación y el turismo.

El empresario Rafael García Mansilla era bisnieto de la escritora Eduarda Mansilla.
El empresario Rafael García Mansilla era bisnieto de la escritora Eduarda Mansilla. Foto: Dominio Público

Otro dato interesante acerca de su familia es que Eduardo García Mansilla provenía de un importante familia argentina. Por un lado, era bisnieto de la escritora y periodista Eduarda Mansilla (1834-1892), conocida tanto por sus escritos narrativos como ensayos de no-ficción. Tal vez, por eso, el empresario prefirió vincularse con la comunicación, el arte y la cultura y dejar un poco de lado su faceta como hombre de negocios.

Pero eso no es todo. El empresario de 85 años fue nieto de Eduardo García-Mansilla, un diplomático argentino y compositor de música que vivió a principios del siglo XX.

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