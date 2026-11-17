Oficinas ANSES Foto: ANSES

El sistema previsional argentino presenta importantes diferencias entre los ingresos de sus beneficiarios. Mientras millones de jubilados dependen de los aumentos de ANSES y de los bonos extraordinarios, 3.411 prestaciones jubilatorias superan los $10 millones mensuales, una cifra que refleja las particularidades de los distintos regímenes vigentes en el país.

Según un relevamiento del economista Luis Campos, casi nueve de cada diez beneficios superiores a ese monto corresponden a exintegrantes del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación. Ambos sectores cuentan con leyes específicas que establecen condiciones de acceso y mecanismos de cálculo diferentes a los del régimen general. La diferencia resulta significativa si se considera que, en noviembre de 2026, la jubilación mínima es de $444.158,46, mientras que el haber máximo del sistema general alcanza los $2.988.765,82.

Quiénes son los 3.411 beneficiarios que cobran jubilaciones de más de $10 millones

Los datos permiten identificar qué sectores concentran las prestaciones más elevadas. El Poder Judicial reúne 2.445 beneficios superiores a $10 millones mensuales, equivalentes al 71,7% del total relevado. En segundo lugar aparece el Servicio Exterior de la Nación, con 569 prestaciones, que representan el 16,7%.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Entre ambos sectores concentran aproximadamente el 88,4% de los haberes que superan esa cifra, mientras que los restantes 397 beneficios corresponden a otros regímenes previsionales. Estos ingresos no dependen únicamente de los años trabajados, sino también de las remuneraciones consideradas para calcular la jubilación, los aportes realizados y los mecanismos de actualización establecidos por cada legislación.

Cuánto cobran los jubilados del Poder Judicial y del Servicio Exterior

Las estadísticas de la seguridad social correspondientes al tercer trimestre de 2026 muestran una marcada diferencia entre los sistemas. En septiembre, el haber promedio de las prestaciones especiales alcanzó los $2.805.311, frente a los $644.005 registrados en el régimen general. Esto significa que, en promedio, las primeras fueron aproximadamente 4,4 veces superiores.

Sin embargo, las cifras aumentan considerablemente al analizar determinadas actividades. El Servicio Exterior registró un haber promedio de $13.466.943, mientras que en el Poder Judicial nacional llegó a $9.104.006. Si se consideran exclusivamente las jubilaciones, sin incluir pensiones, los promedios alcanzaron los $15.707.652 y $9.815.856, respectivamente.

Por qué algunos jubilados pueden cobrar más de $10 millones

La explicación se encuentra en los llamados regímenes previsionales especiales, creados para determinadas actividades y con condiciones diferentes a las establecidas para la mayoría de los trabajadores argentinos. En el Poder Judicial nacional, el sistema está contemplado en la Ley 24.018, modificada por la Ley 27.546, mientras que las prestaciones del Servicio Exterior están reguladas por la Ley 22.731, también modificada en 2020.

Estas normas establecen requisitos específicos para acceder al beneficio, calcular el haber inicial y determinar sus actualizaciones. Por ese motivo, determinadas prestaciones pueden superar ampliamente el máximo previsto para el régimen general. También existen sistemas especiales para docentes, investigadores científicos y tecnológicos y trabajadores de Luz y Fuerza, aunque sus haberes promedio son considerablemente inferiores.

Cuánto representan las jubilaciones especiales dentro del gasto de ANSES

En septiembre de 2026, ANSES liquidó 276.397 beneficios correspondientes a regímenes especiales, que representaron el 3,7% de las prestaciones contributivas, pero concentraron el 14,2% del gasto previsional de ese universo. Estos porcentajes muestran cómo un grupo relativamente reducido de beneficiarios reúne una proporción mayor de los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones.

Mientras tanto, quienes cobran la jubilación mínima reciben en noviembre $444.158,46, a los que se suma un bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cumplen los requisitos. Así, el ingreso total alcanza los $514.158,46, una diferencia que permite dimensionar las desigualdades entre los distintos regímenes del sistema previsional argentino.