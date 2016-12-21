Frase desgarradora de Nico Vázquez en el último adiós a su hermano

Familiares, allegados y amigos del joven actor Sebastián Vázquez le dieron el último adiós.

Entierro de Sebastián Vázquez - Caras

Familiares, muchos allegados, conocidos y amigos dieron su último adiós al joevn actor Santiago, hermano de Nicolás Vázquez, que murió el pasado viernes a consecuencia de una muerte súbita mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana.

La familia del joven decidió que finalmente no se realizara un velatorio, mientras que tan sólo hicieron una misa antes de que los restos de Santiago sean cremados en el cementerio Jardín de Paz de Pilar.

Nicolás Vázquez y su padre fueron los únicos que hablaron en la despedida.

Nico, su dolido hermano, dijo entre lágrimas: “Era mi hermano y mi mejor amigo. Éramos como padre e hijo, por momentos uno cuidaba al otro. Tanto me cuidó que decidió irse cuando estábamos lejos para que yo no tenga que vivir lo impactante de ese momento”.

