Emotivo homenaje: Nico Vázquez se tatuó el nombre de su hermano

El actor lleva el nombre de su hermano, fallecido de manera súbita e inesperada, eternizado sobre la piel.

Tatuaje de Nico Vázquez

Nicolás Vázquez aún atraviesa el duelo por la inesperada muerte de su hermano menor Santiago, fallecido súbitamente a los 27 años durante sus vacaciones en Punta Cana.

Pese al inmenso dolor, para Nico la vida continúa y así las cosas, el actor decidió hacerse un tatuaje en honor a su hermano fallecido, inmortalizándolo sobre su piel.

Nico, instalado en la balnearea ciudad de Mar del Plata en donde hace temporada con la obra “El otro lado de la cama”, fue a la playa junto a Gimena Accardi y su madre.

Allí, el actor dejó ver el mencionado tatuaje hecho en el antebrazo derecho.

En letra cursiva y color negro, Nico se grabó en su piel “Santi”.