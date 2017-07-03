Nicolás Vázquez y un emotivo relato sobre la enfermedad de su hermano

La autopsia de Santiago Vázquez, hermano de Nico, dio a conocer datos que nadie conocía sobre su salud. Emotivo relato de Nicolás Vázquez en televisión.
lunes, 3 de julio de 2017, 15:59
Nicolás Vázquez estuvo en el programa de Susana Giménez junto a Gimena Accardi, su esposa, y habló como nunca antes sobre el doloroso momento que vivió junto a toda su familia por la muerte de su hermano, Santiago.

El actor falleció el año pasado, mientras disfrutaba de un viaje con amigos a Punta Cana. Poco después se supo que la muerte se produjo por una enfermedad congénita, una miocardiopatía hipertrófica.

“Cuando llegó la autopsia empezamos a entender de otro lugar. Era tan grande lo que tenía San que podía haber vivido hasta los 6 años. Podía haber ido a un trasplante sí o sí porque tenía un corazón de un hombre de 85 años”, dijo Nico Vázquez y luego agregó: “Nos dijeron, ‘que haya tenido la vida que tuvo es un milagro’”.

Así mismo, Nico contó que la noche anterior a la muerte de su hermano había hablado con él hasta las 3 de la mañana porque River había salido campeón.

“Fue a brindar con los amigos después. Al otro día se levanta, me pone me gusta a un par de fotos del casamiento, nos habíamos casado hacía 4 días. Fui al banco y vi que puso me gusta, le seguía los movimientos”, contó.

“Estaba esperando para ir a desayunar con un amigo, se empezó a sentir mal... Y nos cambió la vida para siempre”, se lamentó Vázquez.