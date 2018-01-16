Nicolás Vázquez será un querido oso

El actor de "El otro lado de la cama" le pondrá la voz al oso Paddington.

“Paddington” la comedia familiar llegará en febrero a los cines argentinos y tendrá la voz de Nicolás Vázquez para el dulce oso que vive en Londres.

Dirigida por Paul King, “Paddington 2” es protagonizada por Hugh Grant, Brendan Gleeson, Hugh Bonneville, Sally Hawkins y Julie Walters, entre otros.

Llegará en febrero a nuestros cines y narrará como el osito, ya instalado en Londres con la familia Brown, deberá desenmascarar a una banda de ladrones de libros.

Destacó : “Cuando me llegó la propuesta, me acordé de Cars, que es una película que me dio muchas satisfacciones. Es el día de hoy que los chicos me piden mensajes para el cumpleaños con la voz del Rayo Mc Queen. Con el oso Paddington lo que me pasa es que tiene un aspecto muy humano, y creo que nosotros tenemos que ser más humanos con la naturaleza y con los animales. Paddington tiene mucha ternura”.