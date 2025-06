Opens in new window

Emoción, adrenalina y pasión: un repaso por los momentos clave de la temporada 7 de Outlander

En vísperas del estreno de Blood Of My Blood, es el momento ideal para hacer un repaso por los hechos más importantes y refrescar la memoria antes de sumergirse en una nueva historia.

Jamie y Claire en Outlander. Foto Instagram @outlander_starz

La serie Outlander lleva años conquistando corazones gracias a una combinación irresistible de historia, drama y pasión. Esa mezcla perfecta la convirtió en un fenómeno que no para de sumar fanáticos en todo el mundo.

Actualmente, los seguidores esperan con ansias la octava temporada, que aún no tiene fecha de estreno confirmada, aunque se estima que llegará en algún momento de 2026. Mientras tanto, podrán disfrutar de la precuela Outlander: Blood of My Blood, que se estrenará el 8 de agosto con su primera temporada —y que ya tiene una segunda entrega confirmada.

Nuevas imágenes de Blood of my Blood. Foto: Instagram @vanityfair

Por eso, es el momento ideal para hacer un repaso por los hechos más importantes de la temporada 7, la última que se emitió, y así refrescar la memoria antes de sumergirse en esta nueva historia que promete volver a sorprender.

Outlander: momentos clave de la temporada 7

Briana se enfrenta al secuestrador de su hijo

Brianna se enfrenta cara a cara con el secuestrador de su hijo en una de las escenas más intensas de la temporada. Con coraje y determinación, demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a su familia, dejando en claro que no es la misma joven vulnerable que conocimos al inicio de la serie.

Jamie contra los ingleses

Jamie se enfrenta a los ingleses en medio de la Revolución Americana, un conflicto que no solo lo pone en peligro, sino que lo obliga a luchar contra su propio pasado y tomar decisiones que lo marcan para siempre.

Nuevas imágenes de Outlander. Foto Instagram @outlanderonline

Cuando se prende fuego la casa de Jamie y Claire en el cerro Fraser

La casa de Fraser’s Ridge se incendia debido a una combinación de dos inventos modernos que Brianna y Claire introducen en esa época: los fósforos de Brianna y el éter de Claire. La situación se complica cuando Wendigo Donner, al manipular estos elementos, accidentalmente provoca el incendio.

La razón principal por la que este incendio es significativo es porque, aunque anticipado por Jamie y Claire, se adelanta en el tiempo gracias a la llegada de Brianna y Roger, quienes viajan al pasado para advertirles. La advertencia sobre el incendio, originalmente ubicado en una fecha posterior, les permite tomar medidas preventivas y evacuar la casa antes de que el fuego se propague completamente.

Jamie casi mata a William, su propio hijo, en la guerra

Su hijo William lucha del lado de los ingleses, mientras que Jamie defiende la causa norteamericana, una situación que genera una fuerte tensión y pone las emociones al límite.

Outlander, Sam Heughan y Caitriona Balfe. Foto: Instagram /outlander_starz.

Outlander: Blood Of My Blood, una historia que promete sorprender

La exitosa serie Outlander tendrá su final con la octava temporada, pero habrá que tener paciencia para su estreno. Mientras tanto, los fanáticos esperan con grandes expectativas la precuela llamada “Blood of My Blood”, que presentará la historia de los padres de Jamie y Claire. Ahora, para los más ansiosos, la cuenta oficial de Instagram compartió unas imágenes de lo que se aproxima.

“La serie se centrará en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes, con los padres de Jamie en las Tierras Altas escocesas de principios del siglo XVIII y los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial", detalló ‘Starz TV’.

La cuenta oficial de Outlander(@outlander_starz) confirmó la fecha de estreno de la precuela Outlander: Blood of My Blood. La nueva serie llegará a la pantalla el8 de agosto a través de STARZ. Ahora solo queda esperar para saber cuándo llegará a Argentina y en qué plataforma estará disponible, aunque todo indica que podría estrenarse a través de Disney+.