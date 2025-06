Opens in new window

¿Nuevo romance de Gran Hermano?: los dos exparticipantes que se habrían ido juntos de la gala final

Una exparticipante del reality show habría logrado conquistar a Devi, según reveló Gastón Trezeguet en un programa de streaming.

Juan Pablo de Gran Hermano. Foto: Telefe

Si bien Gran Hermano 2025 ya tiene a su ganador, el detrás de cámara sigue dando de qué hablar. En las últimas horas, Gastón Trezeguet reveló que dos exjugadores se habrían ido juntos del estudio de Telefe luego de la gala final, un affaire que sorprendió a todos.

Los rumores se desataron en el streaming República Z, donde Trezeguet no se guardó ningún detalle y contó que la exparticipante Sabrina Cortez se habría adelantado a todas y conquistó a Juan Pablo De Vigili.

“Todas muertas con Devi, no va que Sabrina va, hace entrega y se lo gana”, lanzó el periodista, dejando entrever que la influencer habría tenido un encuentro íntimo con Devi.

Por su parte, Romina Uhrig añadió que Sabrina había contado su interés por el participante de Gran Hermano, mientras que Gastón dijo: “Ella sabía que se le iban a tirar todas, no sacó las uñas, sacó lo siguiente”. Y agregó con humor: “Pásame el número, se lo choriceó, se lo ganó”.

Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Telefe.

La respuesta de Sabrina Cortez

“Estoy soltera, charlamos en la fiesta, tenemos la mejor, pero no me fui con él”, explicó Sabrina Cortez en diálogo con Ciudad Magazine.

Por otro lado, lejos de ocultar sus sentimientos, la ex Gran Hermano dijo que Juan Pablo siempre le pareció “un pibe fachero, interesante y con algo especial”. Sin embargo, dijo que no se deja llevar por las apariencias: “Con ser lindo no basta. Tiene que haber conexión, piel, que te guste el humor y que el interés sea de los dos lados”.

Respecto a su situación sentimental, la modelo contó: “Hoy no sé si estoy lista para darle ese lugar a alguien. Pero conocerlo, claro que me encantaría. Solo que engancharme con un pibe que me puede hacer mier..., no sé si es lo mejor para mí”.