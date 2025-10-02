La adictiva miniserie de Prime Video que está dando que hablar: cuando los más cercanos se convierten en enemigos

Con solo seis episodios, este thriller conquistó al público desde el primer capítulo. Una historia intensa, llena de tensión, secretos y giros inesperados, que no vas a poder dejar de verla hasta descubrir el impactante final.

La novia, serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

Amazon Prime Video está dando que hablar con una serie que cautivó a los usuarios. Se trata de La Novia, un drama que con solo seis episodios se convirtió la producción más adictiva de la plataforma, llena de giros inesperados y un elenco de lujo. No vas a poder dejar de verla hasta saber el final.

Prime Video: de qué se trata La novia

“En este fascinante thriller psicológico, Laura (Robin Wright) lo tiene todo: una carrera brillante, un esposo que la ama y a su adorado hijo, Daniel. Sin embargo, su vida perfecta se desmorona cuando Daniel lleva a casa a Cherry (Olivia Cooke), una novia que lo cambia todo. Laura cree que Cherry oculta algo. ¿Es una oportunista manipuladora o es solo paranoia? La verdad es cuestión de perspectiva", indica la sinopsis de Prime Video.

La novia, serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

Reparto de La novia, la serie de Prime Video

Robin Wright (House of Cards) es Laura.

Olivia Cooke (Sound of Metal) es Cherry.

Laurie Davidson (Sandman) es Daniel.

Waleed Zuaiter (Omar) es Howard.

Tanya Moodie (Motherland) es Isabella.

Shalom Brune-Franklin es Brigitte.

Karen Henthorn es Tracey.

Anna Chancellor es Lillith.

Leo Suter es Nicholas.

Francesca Corney es Millie.

Tráiler de La Novia, la serie de Prime Video que la está rompiendo

Tráiler de La novia.

Qué dicen las críticas

La novia está teniendo críticas muy elogiosas, lo que despierta la curiosidad de aquellos que se encuentran con la serie en la plataforma. Para los que están en duda de verla, Collider dice que es “una serie increíblemente entretenida” y que “cada giro de la trama te mantiene en vilo”. Por su parte, Variety anticipa que “su final dejará atónitos a la mayoría de los espectadores”.

“Este drama es la serie perfecta -y lo digo con amor- para los pervertidos”, reseñan en The Guardian. Para Radio Times, es “un misterio escandaloso (aunque a veces tonto), diseñado para entretener por encima de cualquier otra cosa. Y con ese fin, es un éxito rotundo“.

En esta línea, London Evening Standard la aplaude diciendo que “se deleita en el decadente placer de ver a gente atractiva y privilegiada implosionar en escenarios fastuosos”.

La novia, serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

De esta forma, la miniserie La Novia se convierte la opción perfecta para un fin de semana de lluvia o para maratonear en una noche. No te olvides, una vez que la empieces, no vas a parar hasta saber el final.