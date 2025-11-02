Video: el emotivo homenaje de Chano a Jorge Lanata en el nuevo video de Tan Biónica

La banda presentará su nuevo álbum el 4 de noviembre y el primer adelanto llegó con un emotivo homenaje al recordado periodista.

Chano con un bastón, un homenaje a Jorge Lanata. Foto: Captura de pantalla

Chano Charpentier sorprendió con una emotiva dedicatoria a Jorge Lanata en “El problema del amor”, el nuevo tema de Tan Biónica. La canción está llena de guiños y símbolos, y uno de ellos llamó especialmente la atención por ser un claro homenaje al periodista, con quien el músico mantenía una relación muy cercana.

Durante Mediodía Noticias, Nazarena Di Serio explicó el trasfondo del detalle: “Hay un gesto muy significativo en la nueva canción de Chano, y es que está dedicada a Lanata”.

Chano Charpentier homenajeó a Jorge Lanata. Foto: TikTok @rockargento0.

El detalle en la nueva canción de Tan Biónica en homenaje a Jorge Lanata

Luego compartió un mensaje que el propio artista publicó en redes: “Para mí, matemática, música y amor tienen todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar. El bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado”.

Como confirmación del gesto, “Kiwita”, exesposa de Lanata, comentó la publicación con un afectuoso: “Abrazo, Chanito”.

Di Serio también destacó la amistad que unía al periodista y al cantante: “Lanata le hizo algunas de las mejores entrevistas a Chano. Se querían mucho; además, Chano era compañero de Bárbara, la hija de Lanata. Incluso en la radio él solía pasar temas de Tan Biónica. Tenían una relación muy genuina”.

Tan Bionica - El Problema Del Amor

Tan Biónica lanzará un nuevo disco el 4 de noviembre: temas con Nicki Nicole, Airbag y Andrés Calamaro

Lo que parecía una espera interminable finalmente acabó: Tan Biónica volverá a lanzar un nuevo disco para el 4 de noviembre, llamado El Regreso.

La banda liderada por Chano Charpentier oficializó la noticia a través de sus redes sociales y alegró a los miles de fanáticos que esperaban con ansias este anuncio.

Cómo será El Regreso, el nuevo álbum de Tan Biónica

El nuevo material llega diez años después de su último álbum, Hola Mundo (2015), y promete abrir una nueva etapa en la historia de la banda.

El Regreso tendrá 10 canciones inéditas y un abanico de colaboraciones de lujo: Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag se suman al universo biónico en lo que promete ser un lanzamiento cargado de emoción y energía.

La lista de temas de "El Regreso", el nuevo álbum de Tan Biónica. Foto: X TanBionica

Una de las participaciones que más expectativas genera es la de Nicki Nicole. Durante uno de los shows del regreso de Tan Biónica, la banda interpretó junto a ella una de las nuevas canciones, y el momento se volvió viral. Entonces, esa colaboración tendrá su versión de estudio incluida en el disco.