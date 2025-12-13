Ambición y rivalidades: la nueva serie coreana protagonizada por Hyun Bin que se impone en Disney+

La plataforma estrena a fin de año una ficción de época ambientada en un período clave de la historia surcoreana, que ya genera interés entre los fanáticos del género.

"Made in Korea", serie coreana. Foto: Disney+.

La plataforma Disney+ continúa consolidando su estrategia de expansión del contenido asiático y apuesta fuerte por las producciones surcoreanas. En ese marco, la plataforma anunció el estreno de “Made in Korea”, una serie dramática de época que promete convertirse en uno de los lanzamientos más relevantes del cierre de 2025 y el inicio de 2026.

La combinación de política intensa, un contexto histórico cargado de tensiones y un elenco de renombre internacional explica por qué esta ficción ya genera expectativa entre los seguidores del género.

"Made in Korea", serie coreana. Foto: Disney+.

Ambientada en Corea del Sur durante la década de 1970, Made in Korea sitúa su narrativa en un período clave de la historia del país, caracterizado por profundas transformaciones sociales, disputas de poder y un clima político inestable.

Lejos de limitarse a una reconstrucción histórica, la serie utiliza ese escenario como telón de fondo para explorar ambiciones personales, lealtades frágiles y enfrentamientos morales.

¿De qué trata la serie “Made in Korea”?

La trama sigue a dos figuras centrales cuyos destinos se entrelazan de manera inevitable. Por un lado, un poderoso agente con una vida marcada por secretos y decisiones estratégicas; por el otro, un fiscal decidido a enfrentarse a la corrupción estructural del sistema.

"Made in Korea", serie coreana. Foto: Disney+.

A medida que avanzan los episodios, ambos personajes se ven atrapados en una red de conspiraciones y rivalidades que ponen en jaque no solo sus convicciones, sino también su supervivencia política y personal.

El proyecto cuenta con un equipo creativo de peso dentro de la industria audiovisual surcoreana. La serie fue creada por Park Eun-gyo y Park Joon-suk, mientras que la dirección quedó en manos de Woo Min-ho, reconocido por su trabajo en películas de fuerte contenido político y social. La producción corre por cuenta de Hive Media Corp, una compañía que ya demostró su capacidad para desarrollar historias de alto impacto narrativo y visual.

Uno de los principales atractivos de Made in Korea es su elenco. La serie está encabezada por Hyun Bin y Jung Woo-sung, dos figuras ampliamente reconocidas tanto en Corea del Sur como en el mercado internacional. Su participación eleva las expectativas y refuerza la apuesta de Disney+ por ofrecer contenido premium capaz de competir con otras plataformas que encontraron en los dramas coreanos un fenómeno global.

"Made in Korea", serie coreana. Foto: Disney+.

¿Cuándo se estrena?

En cuanto al formato de estreno, Disney+ confirmó que la serie debutará el 24 de diciembre de 2025 con la emisión simultánea de los dos primeros episodios. Luego, los capítulos se estrenarán de manera semanal hasta el 14 de enero de 2026, fecha en la que se emitirá el final de temporada. El calendario completo contempla cinco episodios en total, una extensión que apunta a una narrativa concentrada e intensa.

Un dato que no pasó desapercibido es que la plataforma ya dio luz verde a una segunda temporada antes del estreno de la primera. Esta decisión anticipada refleja la confianza de Disney+ en el potencial de la serie y en su capacidad para atraer tanto al público habitual del drama coreano como a nuevos espectadores interesados en relatos de poder, justicia y ambición.