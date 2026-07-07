Dolor en el cine argentino: de qué murió Luis Margani, el recordado protagonista de “Mundo Grúa”

Murió Luis Margani. Foto: Asociación Argentina de Actores y Actrices.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Luis Margani, actor de amplia trayectoria que se destacó en cine, teatro, televisión y publicidad. Tenía 77 años y su fallecimiento se produjo el 5 de julio de 2026, según confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado oficial.

La noticia generó numerosas muestras de afecto y reconocimiento por parte de colegas, artistas y espectadores, quienes recordaron su talento interpretativo y su aporte al desarrollo de la escena nacional durante varias décadas. Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento.

Murió Luis Margani. Foto: Facebook / Asociación Argentina de Actores y Actrices.

La entidad que nuclea a los actores argentinos fue la encargada de informar oficialmente el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia y al entorno cercano del intérprete.

“Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani”, anuncia el comunicado. “A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”.

Nacido el 4 de septiembre de 1948 en Sicilia, Italia, Margani desarrolló gran parte de su carrera artística en Argentina, país donde logró consolidarse como uno de los actores más respetados por su versatilidad y compromiso con cada uno de sus personajes.

Luis Margani en El Presidente / Julio Grondona. Foto: Prime Video.

Margani llegó a la actuación tras un recorrido de vida singular. Durante muchos años se desempeñó como electricista de automóviles y, en la década de 1970 integró, como bajista, el grupo musical Séptima Brigada, formación que popularizó la recordada canción “Paco Camorra”. En 1995 el director Pablo Trapero lo convocó para protagonizar el cortometraje Negocios (1995), iniciando allí una destacada trayectoria como actor.

Aunque su desembarco en la actuación se produjo de manera tardía y casi fortuita, supo construir una extensa trayectoria que lo llevó a participar en numerosas producciones audiovisuales y teatrales. Su nombre quedó especialmente asociado al cine argentino gracias a su recordada participación en Mundo Grúa, película que se convirtió en una de las obras más emblemáticas del denominado Nuevo Cine Argentino y que contribuyó a proyectar su figura entre el público y la crítica.

Murió Luis Margani, el actor de la película “Mundo Grúa”. Foto: Archivo.

En televisión y plataformas participó en las ficciones Tumberos, Resistiré, Luna Salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de esemeraldas, TV por la Inclusión, Son amores, Viudas e hijos del rock and roll, Tratame bien, Los exitosos Pells y protagonizó la serie El presidente, donde interpretó a Julio Grondona.

A lo largo de su carrera, Margani combinó trabajos en la pantalla grande con participaciones en televisión, obras teatrales y campañas publicitarias, demostrando una capacidad interpretativa que le permitió adaptarse a distintos géneros y formatos.