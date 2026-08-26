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“Le pegó un cachetazo adelante mío a Sofía”: el exchofer de Moria Casán recordó un episodio de violencia que protagonizó Luis Vadalá

Fernando “Coco” Shedden fue el chofer de la diva durante muchos años y, en medio del furor por la biopic, mencionó algunos episodios de violencia. “La seguía a Moria con un arma por Mar del Plata”, agregó.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Sofía Gala, Moria Casán, Luis Vadalá.
Sofía Gala, Moria Casán, Luis Vadalá. Foto: redes sociales.
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En medio del furor por la biopic de Moria Casán, quien fue su chofer durante muchos años, Fernando “Coco” Shedden, habló sobre algunos de los momentos que vivió junto a la diva y reveló detalles impactantes sobre Luis Vadalá. En diálogo con Intrusos, el exchofer recordó situaciones que presenció mientras formaba parte del entorno cercano de Moria.

Entre 1998 y 2019, Shedden estuvo codo a codo con la diva y fue testigo de distintos episodios de su vida personal y familiar. En ese sentido, se refirió a la relación que Moria mantuvo con Luis Vadalá y mencionó algunos episodios de violencia.

“De la época de (Luis) Vadalá hubo cosas horribles, sufrió violencia de género. Ese hombre le pegó un cachetazo adelante mío a Sofía (Gala)”, contó el exchofer.

Habló Coco, el exchofer de Moria Casán. Video: Intrusos.

Luego, reveló una situación ocurrida en Mar del Plata que involucró un arma y que, según su relato, tuvo como protagonista a Vadalá. “(Vadalá) la seguía a Moria con un arma por Mar del Plata. Creo que su adicción le hacía cambiar completamente su personalidad”, agregó.

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“Me encantaría volver a ser parte de esa familia, jamás perdí el amor hacia ella y Sofía”, expresó Shedden, al recordar la buena relación que mantuvo durante años con la diva y su hija.

Sobre la biopic, el exchofer aseguró que se sintió identificado con varias de las situaciones que aparecen en la ficción. “La biopic es tan real que son cosas que viví yo y las sentí muy reales. De ficción tiene poco y nada, capaz algunas cosas cambiadas y faltan algunos personajes en el medio. En lo personal, pensé: ‘Esto fue mi vida’”, sostuvo.

Luis Vadalá y Moria Casán estuvieron juntos por más de una década. Foto: Gentileza Ciudad Magazine.
Luis Vadalá y Moria Casán estuvieron juntos por más de una década. Foto: Gentileza Ciudad Magazine.

Cómo terminó su relación con Moria Casán

Antes de finalizar la entrevista, Coco contó cómo terminó la relación con Moria Casán después de más de dos décadas de vínculo.

“En el último tiempo con Moria, yo estaba con mi adicción en su máxima potencia. En ese momento cayó un allanamiento y me hicieron una causa porque tenía un arma con la portación vencida. Moria me pagó un abogado y cuando salí ella no quiso que vuelva”, relató.

De esta manera, Shedden recordó uno de los momentos más difíciles de su vínculo con la diva, aunque aseguró que todavía conserva un fuerte cariño por Moria y Sofía Gala.

Moria Casán y Luis Vadalá
Moria Casán y Luis Vadalá se casaron en Miami. Foto: Archivo Canal 26

La historia de amor de Moria y Vadalá: sus años en pareja y la enorme exposición mediática

La relación se extendió desde 1990 hasta 2001, una década en la que Moria Casán se consolidaba día a día como una de las grandes figuras del espectáculo argentino. Por su parte, Vadalá acompañó esa etapa y también intentó construir su propio camino dentro de los medios. Sin embargo, la exposición que le otorgaba su relación con La One también terminó condicionando su vida laboral y personal.

En una entrevista años después, el propio Vadalá contó que la fama había afectado su privacidad e incluso llegó a asegurar que su relación con la vedette había influido en sus posibilidades de desarrollar su propia carrera artística.

Moria CasánSofía GalaLuis Vadalá
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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