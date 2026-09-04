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Así es por dentro la nueva casa de Zaira Nara en Uruguay: estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

Zaira Nara, hermana de Wanda, tiene una exclusiva casa en Uruguay con una decoración minimalista y sofisticada. La habitación y el baño en suite se destacan por sus tonos neutros y detalles cuidadosamente elegidos, que le dan al espacio un estilo moderno y elegante.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Casa de Zaira Nara en Uruguay
Casa de Zaira Nara en Uruguay Foto: -
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Zaira Nara volvió a mostrar uno de los espacios más personales de su flamante residencia en Uruguay. La modelo permitió ver el dormitorio principal, un lugar apacible y lleno de luz natural que refleja su gusto por la estética y el confort.

En este ambiente, la decoración de estilo moderno se fusiona con elementos orgánicos, acabados naturales y telas livianas que aportan frescura. Los detalles artesanales y la cuidada selección de materiales terminan de definir una atmósfera cálida, elegante y acogedora.

Casa de Zaira Nara en Uruguay
Casa de Zaira Nara en Uruguay Foto: Zaira Nara vía Instagram

Dónde queda la nueva casa de Zaira Nara en Uruguay

Ubicada en José Ignacio, la vivienda fue concebida como un espacio de calma en permanente diálogo con el entorno natural. Esa filosofía se percibe con claridad en el dormitorio, un ambiente diseñado para transmitir serenidad y bienestar.

La combinación de colores suaves, detalles en madera y fibras orgánicas aporta calidez y armonía al espacio. Cada elemento contribuye a crear una atmósfera acogedora, ideal para el relax y el descanso, en sintonía con el paisaje que rodea la propiedad.

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El dormitorio principal: los secretos de la suite elegida por la modelo

La gama de colores se despliega entre blancos, arenas, marrones y distintas variantes de tonos terrosos. En lugar de generar contrastes marcados, estas tonalidades se combinan de manera armónica para crear una atmósfera equilibrada, relajante y visualmente uniforme.

Casa de Zaira Nara en Uruguay
La gama de colores se despliega entre blancos, arenas, marrones y distintas variantes de tonos terrosos en la casa de Zaira Nara en uruguay. Foto: Zaira Nara vía Instagram

La cama, de generosas proporciones, se convierte en el punto focal del ambiente. Vestida con textiles de lino y almohadones en colores claros, aporta una sensación de confort y elegancia. A su alrededor, cestos elaborados con fibras naturales y accesorios de diseño minimalista complementan la decoración, sumando carácter sin recargar el espacio.

Entre los detalles que más destacan se encuentra el gran tapiz que preside la pared principal. Decorado con formas geométricas y matices terracota, azul, verde y ocre, este elemento sustituye al clásico respaldo de cama y se transforma en una pieza artística que aporta personalidad y estilo al dormitorio.

Casa de Zaira Nara en Uruguay
La cama, de generosas proporciones, se convierte en el punto focal del ambiente. Vestida con textiles de lino y almohadones en colores claros, aporta una sensación de confort y elegancia. Foto: Zaira Nara vía Instagram

Amplios ventanales y luz natural: el concepto abierto que domina los ambientes

Los ventanales de gran tamaño permiten que la luz del día inunde el dormitorio durante horas, potenciando la conexión con el exterior. Las cortinas blancas de tejido liviano suavizan el ingreso del sol, brindan resguardo visual y refuerzan la sensación de amplitud y frescura.

La construcción conserva una estética sobria y moderna, definida por muros blancos, líneas limpias y superficies uniformes. Como contrapunto, el techo de hormigón expuesto aporta un aire contemporáneo e industrial, mientras que el revestimiento del piso en tonos claros contribuye a integrar el espacio y a potenciar su luminosidad.

Casa de Zaira Nara en Uruguay
La construcción conserva una estética sobria y moderna, definida por muros blancos, líneas limpias y superficies uniformes. Foto: Zaira Nara vía Instagram

La iluminación artificial se incorporó de forma sutil y funcional, a través de luces embutidas y apliques de lectura de diseño simple. Cada recurso fue pensado para acompañar la ambientación general, resaltando la textura de los materiales y manteniendo el equilibrio visual del ambiente.

Paleta de colores neutros y estética minimalista en cada rincón

La casa, concebida en su mayor parte en una sola planta, apuesta por una arquitectura de líneas simples y una estética relajada que se integra de manera natural con el paisaje. Sus fachadas en tonalidades arena, combinadas con aberturas de distintos tamaños y formatos, junto a detalles en madera clara, aportan calidez y refuerzan el carácter contemporáneo de la construcción.

Casa de Zaira Nara en Uruguay
La casa de Zaira Nara en Uruguay apuesta por una arquitectura de líneas simples y una estética relajada que se integra de manera natural con el paisaje. Foto: Zaira Nara vía Instagram

El diseño pone el foco en la amplitud y la comodidad, creando ambientes abiertos y luminosos que favorecen la conexión constante con el exterior. Grandes visuales hacia el jardín y una relación fluida entre los espacios interiores y el entorno natural de José Ignacio permiten disfrutar del paisaje como una extensión de la vivienda, generando una sensación de armonía, bienestar y contacto permanente con la naturaleza.

Vestidor de ensueño y baño en suite: el refugio privado de Zaira Nara

El sector más privado de la casa se completa con un amplio vestidor y un baño en suite diseñados bajo la misma premisa estética que domina el resto de la vivienda. Los espacios combinan funcionalidad y sofisticación a través de una decoración minimalista, donde predominan los materiales naturales, las líneas limpias y una paleta de tonos suaves que transmite serenidad.

Tanto el vestidor como el baño fueron pensados para ofrecer comodidad sin renunciar al diseño. Los muebles a medida, la abundante luz natural y los acabados en madera y piedra generan una atmósfera relajada y elegante. De esta manera, el conjunto se transforma en un verdadero refugio personal, un rincón destinado al bienestar y al descanso que refleja a la perfección el estilo cálido y contemporáneo de Zaira Nara.

Casa de Zaira Nara en Uruguay
Tanto el vestidor como el baño fueron pensados para ofrecer comodidad sin renunciar al diseño. Foto: Zaira Nara vía Instagram

Integración con el entorno: la conexión fluida entre el interior y la naturaleza uruguaya

Con este dormitorio, Zaira Nara vuelve a reflejar el estilo decorativo que define cada uno de los espacios de su casa. La apuesta por ambientes despejados, materiales nobles y objetos elaborados de manera artesanal se repite a lo largo de la vivienda, creando una identidad visual coherente y marcada por la simplicidad sofisticada.

La combinación de elementos rústicos con recursos propios del diseño contemporáneo da lugar a espacios cálidos, equilibrados y llenos de personalidad. El resultado es un refugio íntimo y acogedor, pensado para relajarse y disfrutar de la tranquilidad característica de la costa uruguaya, donde el confort, la naturaleza y la estética conviven en perfecta armonía.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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